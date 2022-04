How We Roll Date de sortie de l’épisode 5 aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

De nombreuses personnes de différentes régions recherchent la date de sortie de How We Roll Episode 5. Après avoir parcouru son épisode précédent, les fans sont vraiment excités pour le prochain épisode. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 5 de How We Roll dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 5 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Vous pouvez également lire sur: The Girl From Plainville: Date de sortie de l’épisode 7 de la série limitée

C’est une sitcom américaine et elle a été créée par Mark Gross. Le premier épisode de cette série est sorti le 31 mars 2022. Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’une nouvelle série, mais elle a quand même réussi à capter la concentration de nombreuses personnes non seulement d’Amérique mais aussi de pays étrangers.

L’intrigue de cette série tournera près d’un homme et de sa famille. Ce mari et père de 35 ans du Midwest est licencié de son travail dans une usine automobile et prend la décision courageuse de subvenir aux besoins de sa famille en accomplissant son objectif de devenir un quilleur qualifié. tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de l’épisode 5 de How We Roll. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

How We Roll Episode 5 Date de sortie

Maintenant, dans ce paragraphe, nous allons vous parler de la date de sortie de How We Roll Episode 5. Selon les informations officielles, le nom de l’épisode 5 est « The Laundry Basket » et il sortira le 28 avril 2022. Donc, comme vous pouvez le voir, votre attente pour cet épisode va se terminer très bientôt.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de This Is Us Saison 6 Episode 14

Où regarder comment nous roulons l’épisode 5?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est CBS. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme Fubo TV et Paramount +. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 20 de la saison 10 de Chicago Fire

Distribution de la série

Après avoir parcouru tous les détails liés à la date de sortie de How We Roll Episode 5. Ici, nous allons partager la liste des acteurs de cette série.

Pete Holmes dans le rôle de Tom Smallwood

Chi McBride comme Archie

Katie Lowes dans le rôle de Jen Smallwood

Julie White comme Helen Smallwood

Mason Wells dans le rôle de Sam Smallwood

Tahj Mowry comme Lew

Rondi Reed comme Ruth

Judy Kain comme Mimi

Amanda Perez comme Tia

Matt McCarthy comme Carl

Liste des épisodes

Maintenant, nous allons fournir ici la liste des épisodes connus jusqu’à présent.

Pilote

Le parrain

L’agitation

Le premier tournoi

Le panier à linge

La date

Le pouvoir de la pensée positive

Le grand secret

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 5 de How We Roll, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, le casting de la série, et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂