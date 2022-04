How to Survive Single revient sur Prime Video avec sa saison 2 montrant une autre facette de la comédie romantique

PAS DE SPOILERS

La deuxième saison de Comment survivre célibataire Il est maintenant disponible sur Prime Video et, de Spoiler, nous vous disons ce que nous en avons pensé. La formule est-elle bonne ? Sébastien et Emiliano Zurita dans cette seconde édition ?

© @comovivirsolteroSebastián Zurita dans Comment survivre célibataire

Souvent, capturer des expériences personnelles sur le petit écran n’est pas entièrement flatteur, mais Sébastien et Emiliano Zurita Ils ont su le faire. Les acteurs en 2020 ont créé Comment survivre célibataireune série mexicaine qui peut être appréciée à travers Première vidéo et qu’aujourd’hui, 15 avril, il est revenu avec sa deuxième saison. Dans cette bande, les deux ont su travailler l’amour du monde du divertissement.

Dès la première partie de Comment survivre célibataireoù Sebastián Zurita joue le rôle du protagoniste, lui et son frère Emiliano ont trouvé le ton qu’ils voulaient donner à leur comédie romantique. Même si, à vrai dire, cette production Prime Video Ce n’est pas une idée plus clichée du genre, mais rompt avec tout ce qui est établi et connu en agissant comme un critique social et en se moquant des stars. Quelque chose qui, bien sûr, dans la deuxième saison ne pouvait pas manquer.

En ces huit nouveaux épisodes qui vient de frapper la plate-forme Comment survivre célibataire montre la pire version de Sébastien Ybarra. Maintenant, qui a subi plus d’un événement malheureux en amour devient une seule personne qui ne se soucie de rien. Après la fin tragique de sa petite amie, Juliette (Juana Arias) Dans la première partie, Sebastián se concentre sur son travail et en même temps sur le fait de ne rien chercher de sérieux dans une relation. Mais comment ne fait-il pas de mal aux femmes qui tombent amoureuses de lui sans le rendre public ?

Eh bien, c’est exactement là qu’intervient la formule que les frères Zurita ont pu parfaitement raconter. Combinez la vie des acteurs, l’amour et le chagrin aussi bien en public qu’en privé. Sans aucun doute, une perspective qui fonctionne et qui éloigne cette fiction mexicaine de devenir une simple comédie romantique de plus. De plus, la vérité est que la performance de Sebastián mérite d’être applaudie, car il ne s’agit pas seulement de sa création basée sur ses propres histoires, mais qu’il la fait également avancer.

aussi le retour de Tato Alexander (Fabiana), Fabrizio Santini (Fish), Roberto Flores (Daniel), Lucía Gómez-Robledo (Mafer), Octavio Hinojosa (Gonzo), Pamela Almanza (Lucía) Oui Marcela Guirado (Natalia) soutiendra le succès de la deuxième saison de Comment survivre célibataire. En effet, non seulement ces acteurs ont ébloui par leur performance, mais le fait que le groupe de tête soit une combinaison d’hommes et de femmes aide à montrer deux perspectives de l’amour.

Ce groupe d’amis est l’âme de la série et ce sont eux qui donnent à Sebastian la force d’être qui il est dans la deuxième édition. Mais, à leur tour, ils ont leur propre arc narratif dans lequel chacun peut éblouir avec son travail même si, encore une fois, qui se démarque le plus est Fabrizio Santini dans son rôle de Poisson. Après sa rupture avec Melodi, maintenant son personnage essaie de ne pas retomber amoureux, mais alors qu’il doit faire face au célibat de ses amis avec lequel il n’est pas d’accord.

Et, en posant la question : L’amour éternel existe-t-il ou est-ce que c’est bien d’être célibataire ? Cette idée originale de Sébastien et Emiliano Zurita Ils montrent une fois de plus pourquoi la fiction mexicaine a fait un grand pas en avant dans l’industrie. Parce qu’il ne s’agit pas seulement de l’intrigue, mais de la façon dont elle est créée. Chaque événement qui se produit dans la série correspond parfaitement non seulement au décor, mais aussi à la musique qu’ils ont choisie.

C’est un niveau de production qui, à première vue, peut ne pas sembler si compliqué, mais en réalité il l’est. Eh bien, combiner un fait de la vie avec une chanson ou même un son ambiant n’est pas facile et Série originale d’Amazon Prime Video Il y parvient. Aussi, le fait que Comment survivre au baccalauréat 2 faire le tour du Mexico Cela aide davantage le spectateur à se connecter aux problèmes de la vie de ce Mexicain qui apprend une autre facette de la vie.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, pour cette édition, la série a des participations spéciales telles que celles de Vadhir Derbez Soit Edgar Vivar qui saura donner une tournure inattendue à la fiction. De plus, l’apparition de Humberto Zurita, le père des créateurs, donnera beaucoup à dire. Et, ayant dit cela, Comment survivre célibataire est le production mexicaine parfait pour profiter du week-end en famille.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂