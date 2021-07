« How to Sell Drugs Online (Fast) » Saison 4 : tout savoir sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

La fin de la troisième saison de « Comment vendre des médicaments en ligne (rapide) » (« Comment vendre de la drogue en ligne (rapide) » en espagnol) a laissé la voie préparée pour un quatrième volet, mais jusqu’à présent, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série créée par Philipp Käßbohrer et Matthias Murmann.

Surtout, compte tenu de la réponse positive du public et des critiques, qui louent le spectacle pour son histoire fascinante, ses performances et son esthétique visuelle, il pourrait bientôt obtenir le feu vert pour une quatrième saison.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction de ses utilisateurs et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ceux-ci peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’une série.

Maximilian Mundt joue Moritz Zimmermann dans « Comment vendre des médicaments en ligne (rapidement) » (Photo: Netflix)

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 4 DE « COMMENT VENDRE DES DROGUES EN LIGNE (RAPIDE) » ?

La troisième saison de « Comment vendre des médicaments en ligne (rapide)« Fin avec Moritz qui communique depuis la prison sur Skype avec ses amis Lenny, Lisa, Gerda, Dan et Fritzi, grâce à un ordinateur portable qu’ils lui ont donné en prison pour les dossiers des affaires qu’il doit aider à résoudre. De plus, dans une brève scène de l’interview, il est révélé que la personne derrière la caméra est Lisa, qui semble être en charge du documentaire.

Aussi, quelqu’un propose de le faire sortir de prison, qui est-ce ? S’agit-il de Lenny ou des Albanais ? MyDrugs fonctionne-t-il toujours ? Apparemment, dans la dernière séquence, les Albanais et Maarten ont uni leurs forces pour poursuivre l’expédition de drogue. Moritz est-il toujours le PDG ? Cela expliquerait son solde croissant de bitcoins et son père recevant des liasses de factures.

D’un autre côté, Lisa et Moritz vont-ils se remettre ensemble ? La jeune femme a décidé d’étudier le journalisme et de rompre avec Joseph, mais elle n’est pas revenue avec Mo, donc une troisième saison de la série de Netflix pourrait répondre à cette question et aux questions ci-dessus.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 4 DE « COMMENT VENDRE DES DROGUES EN LIGNE (RAPIDE) »

La quatrième saison de « Comment vendre des médicaments en ligne (rapide)« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de la saison 3 de « How to Sell Drugs Online (Fast) », série Netflix

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « COMMENT VENDRE DES DROGUES EN LIGNE (RAPIDE) 4 »

Ce sont les acteurs qui pourraient revenir dans une quatrième saison de la série Netflix.

Maximilian Mundt dans le rôle de Moritz Zimmermann

Anna Lena Klenke dans le rôle de Lisa Novak

Danilo Kamperidis dans le rôle de Lenny Sander

Damian Hardung dans le rôle de Dan Riffert

Luna Schaller dans le rôle de Gerda

Léonie Wesselow dans le rôle de Fritzi

Les Néerlandais ne feront pas partie de la quatrième saison de « Comment vendre des médicaments en ligne (rapidement) » (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 4 « COMMENT VENDRE DES MÉDICAMENTS EN LIGNE (RAPIDE) » SERA-T-ELLE SORTIE ?

La quatrième saison de « Comment vendre des médicaments en ligne (rapide)« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais très probablement les nouveaux épisodes arriveront sur la plateforme de streaming début 2022.