How is Weird, le prochain film de Daniel Radcliffe pour The Roku Channel

Roku-TV

L’acteur d’Harry Potter est prêt pour un nouveau grand défi : donner vie à l’un des comédiens musicaux les plus célèbres au monde.

©IMDBDaniel Radcliffe dans son prochain film.

Après être devenu une star de cinéma avec Harry Potter et tous les films distribués par Images de Warner Bros. du travail de JK Rowling, Daniel Radcliffe il a choisi une carrière de projets qui, parfois, s’éloignaient du courant dominant. C’est ainsi que des productions comme Homme de l’armée suisse Soit Armes à feu Akimbodeux films chargés de séquences absurdes où l’on rencontre un côté moins solennel de cet artiste.

Cette année, Daniel Radcliffe fera partie d’un projet tant attendu intitulé Bizarre : L’histoire d’Al Yankovichqui arrivera par la plate-forme La chaîne Roku avant la fin de l’année. Le 4 novembre 2022, le service de diffusion lancera ce film où des acteurs de la stature de Rainn Wilson (Bureau) et Evan Rachel Woods (Westworld). Cette semaine, la première avance officielle a été publiée et la réalité est qu’elle promet beaucoup.

Bizarre nous montrera l’histoire de Bizarre Al Yankovic, un célèbre musicien américain qui s’est consacré à faire de grands succès à partir de la composition de chansons sur un ton humoristique. Comment les avez-vous faites ? Il a repris les mélodies de tubes bien connus comme « My Sharona » de The Knack ou « Beat it » de Michael Jackson et a remplacé ses paroles par des paroles plus humoristiques sur un ton ironique. C’est ainsi que plusieurs de ses chansons ont atteint le sommet des classements musicaux et sont devenues un emblème des États-Unis.

La chose intéressante à propos Bizarre arrive à savoir que nous connaîtrons à la fois son côté public et le plus sombre et le plus privé, où nous ne verrons pas seulement certains de ses drames personnels mais nous pourrons également le voir entretenir un lien avec Madone. Sans aucun doute, ce nouveau film La chaîne Roku promet beaucoup de plaisir et nous montre une fois de plus que la course de Daniel Radcliffe va bien au-delà d’être le sorcier de Poudlard.

+La présentation officielle à New York

Un mois avant le lancement Bizarre dans La chaîne Rokule casting et son réalisateur seront présents à la prochaine édition de Comic Con de New York qui aura lieu du 6 au 9 octobre. Le dimanche 9, Josh Horowitz sera chargé de diriger le panel où cette première tant attendue sera discutée et montrera non seulement quelques histoires en coulisses de ce tournage, mais aura également la présence de M. Bizarre Al.

