How is The Son, le film de Hugh Jackman présenté au Festival de Venise

Florian Zeller revient avec un film mettant en vedette Laura Dern et avec la participation d’Anthony Hawkins. En quoi est-ce différent du Père ?

© GettyHugh Jackman joue dans Le Fils de Florian Zeller.

L’accueil du public Le pèredirigée par Florian Zeller, s’est avéré merveilleux. Non seulement le public était fasciné par ce film mettant en vedette Anthony Hawkins et Olivia Colman, mais aussi les critiques spécialisés. En fait, l’Académie a reconnu son protagoniste comme meilleur acteur et Christopher Hampton avec le cinéaste comme meilleur scénario adapté aux Oscars 2021. Mais alors que les statuettes sont parvenues entre les mains de Zeller, le réalisateur avait déjà en tête son prochain projet.

Il s’agit de Le fils, la cassette où il répète la formule : même réalisateur, mêmes scénaristes et la participation de l’incomparable Hawkins. Cependant, cette fois l’histoire est différente et ses protagonistes ne sont autres que Hugh Jackman et Laura Dern. En ce sens, l’équipe du film a assisté à sa première mondiale au Festival du film de Venise. Et encore une fois, le public n’a fait qu’applaudir, obtenant un standing ovation qui a dépassé les 10 minutes.

Suite à cet incroyable accueil du film, Jackman a été montré en larmes, étreignant sa co-star zen mcgrath. Variété mise en avant : « Le film, qui se concentre sur une tragédie familiale déchirante, a suscité des halètements audibles des téléspectateurs lors d’une scène dramatique.”. De cette façon, tout indiquerait qu’il se présente comme l’un des grands candidats aux prochains Oscars, comme cela s’est produit avec son prédécesseur.

Mais… De quoi parle exactement le film ? Le synopsis officiel publié par images sony détails: « Le fils se concentre sur Peter, dont la vie trépidante avec son bébé et sa nouvelle partenaire Beth est bouleversée lorsque son ex-femme Kate se présente avec leur fils maintenant adolescent, Nicholas. Le jeune homme est absent de l’école depuis des mois et est inquiet, distant et en colère”. De cette façon, cela fait une grande différence avec Le pèrepuisqu’il ne s’agit pas cette fois d’une fille qui doit s’occuper de son père dans ses dernières années, mais exactement le contraire.

« Peter a du mal à s’occuper de Nicholas comme il le souhaite que son propre père le fasse alors qu’il jongle entre le travail, son nouveau fils avec Beth et l’offre de son emploi de rêve à Washington. Cependant, alors qu’elle se tourne vers le passé pour corriger ses erreurs, elle perd de vue comment s’accrocher à Nicholas dans le présent.», complète son avance. Pour sa part, sur Rotten Tomatoes, il a reçu jusqu’à présent une approbation de 68%. Tout indique que ce sera le grand drame de l’année une fois qu’il aura sa première officielle dans les salles.

