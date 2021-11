« How I Met Your Father »: date de sortie, bande-annonce, de quoi il s’agit, acteurs, personnages et tout

Sera-t-il aussi légendaire ? Près de 20 ans après la première de « How I Met Your Mother », c’est maintenant au tour de « Comment j’ai rencontré ton père”.

PLUS D’INFORMATIONS: « How I Met Your Father », le spin-off de « How I Met Your Mother »

Annoncé comme un spin-off de la sitcom publiée entre 2005 et 2014, bien que plus proche d’un redémarrage, « Comment j’ai rencontré ton père”Est ​​une comédie qui part d’une prémisse similaire à celle de la série originale, bien qu’avec d’autres protagonistes et circonstances pour son histoire.

De 10 chapitres et créé par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, tous deux producteurs de « This Is Us », « Comment j’ai rencontré ton père« Sera publié au début de l’année 2022, par Hulu aux États-Unis, avec Hilary Duff (« Lizzie McGuire ») dans le rôle-titre.

Les enregistrements de la série ont commencé le 31 août 2021, avec Pamela Fryman, réalisatrice de la plupart des épisodes de « How I Met Your Mother », à la barre. Carter Bays et Craig Thomas, créateurs de la série originale, sont les producteurs exécutifs de la série.

Il s’agit de la première photo officielle de « How I Met Your Father », avec le casting sur le même pont de Brooklyn (Photo : Hulu)

QU’EST-CE QUE « COMMENT J’AI RENCONTRÉ TON PÈRE » ?

« Comment j’ai rencontré ton père« Se déroule dans un avenir proche, où le personnage de Duff, Sophie, raconte à son fils l’histoire de sa rencontre avec son père. La sitcom passe ensuite à l’année 2021, lorsque Sophie et ses meilleurs amis – Jesse, Valentina, Charlie, Ellen et Sid – essaient de comprendre qui ils sont, ce qu’ils veulent de la vie et comment tomber amoureux dans un temps d’applications et d’options de rencontres illimitées. .

Hilary Duff a partagé cette image début septembre, alors qu’elle était déjà immergée dans le rôle de Sophie. Où se trouve? Au moins, cela ne ressemble pas à celui de MacLaren (Photo : Hilary Duff / Instagram)

QUI EST LE NARRATEUR DE « COMMENT J’AI RENCONTRE TON PÈRE » ?

Tandis que Bob saget a assumé le rôle du narrateur dans « How I Met Your Mother », le travail est échappé cette fois à Kim Cattrall, de « Sex and the City ». L’actrice sera la version adulte de Sophie.

BANDE-ANNONCE DE « COMMENT J’AI RENCONTRE TON PÈRE »

« Comment j’ai rencontré ton père« N’a pas encore de bande-annonce officielle. Hulu n’a partagé cet enregistrement que pour annoncer la date de sortie.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « COMMENT J’AI RENCONTRE TON PÈRE »

Hilary Duff – Sophie

Chris Lowell – Jesse

France Raisa – Valentina

Tom Ainsley – Charlie

Tien Tran – Ellen

Sourate Sharma – Sid

Kim Cattrall – Sophie du futur

Daniel Augustin – Ian

Josh Peck – Drew

Ashley Reyes – Hannah

Josh Peck fait également partie de la série, dans le rôle de Drew, un directeur adjoint d’école (Photo : Hilary Duff / Instagram)

UN PERSONNAGE RÉAPPARAIRA-T-IL DE « COMMENT J’AI RENCONTRE VOTRE MÈRE » ?

Jusqu’à présent, il semble qu’aucun personnage de la série originale – Ted Mosby, Robin Scherbatsky, Marshall Eriksen, Lily Aldrin et Barney Stinson – ne fasse partie de « How I Met Your Father », bien que plus d’un fan ait émis l’hypothèse que le ‘père’ pourrait être Barney. Cependant, le personnage de Neil Patrick Harris a une fille nommée Ellie, pas un fils.

DATE DE PREMIÈRE DE « COMMENT J’AI RENCONTRE TON PÈRE »

De 10 chapitres, « Comment j’ai rencontré ton père« Sera publié le mardi 18 janvier 2022 par Hulu. Ce jour-là, la plateforme de streaming va permettre les deux premiers épisodes pour les Etats-Unis. Le reste sera publié chaque semaine.

L’émission n’a pas encore de date de sortie pour le reste du monde.