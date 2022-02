 »How I Met Your Father » confirme sa deuxième saison avec 20 nouveaux épisodes

La série suite à la comédie acclamée »Comment j’ai rencontré votre mère » Il aura une deuxième saison. La nouvelle série de Hulu, »Comment j’ai rencontré ton père »Protagonisée par Hilary Duf et qui raconte une histoire d’amour comme celle que nous avons rencontrée ted mosby mais désormais avec un côté féminin, il vient de commander 20 épisodes pour une nouvelle saison, toujours sans date de première. Sophie, le personnage principal de la série, continuera de raconter à ses enfants comment elle a rencontré son père dans le monde complexe des rencontres à New York en 2020. La série est racontée par une Sophie plus âgée en 2050, qui Kim Cattrall prête ta voix.

Annoncé en 2021, »Comment j’ai rencontré ton père » C’est une série suite mais elle a une histoire complètement différente de celle que nous avons rencontrée avec Ted Mosby, et elle a comme casting Chris Lowell jouer à Jesse, France Raisa comme Valentin et Josh Peck comme dessiné. le président de Hulu Originaux Oui ABCDivertissement, Craig Erwichétait optimiste lorsque le spectacle a été annoncé :

« Ce remake inspiré rend hommage à ce que Carter et Craig ont créé avec l’original ‘Comment j’ai rencontré votre mère’ et fait avancer la franchise. » Isaac et Elizabeth se sont avérés être de grands conteurs et d’excellents partenaires pour nous chez Hulu Originals et dans toute la famille Hulu. La compagnie Walt Disney. En plus de la passion et de l’énergie contagieuse qu’Hilary apporte à chaque rôle qu’elle assume, nous avons hâte de raconter l’histoire de « Comment j’ai rencontré ton père » au public ».

Hilary Duff, était ravie de jouer le rôle principal de la série. « J’ai été incroyablement chanceux dans ma carrière de jouer des personnages merveilleux et j’ai hâte de jouer le rôle de Sophie », a déclaré Duff. « En tant que grand fan de ‘Comment j’ai rencontré votre mère’Je suis honoré et même un peu nerveux que Carter et Craig me fassent confiance avec leur bébé suite. Ils sont brillants et j’ai hâte de travailler à leurs côtés. »

Il semblerait que ce nouvel opus ait été un succès, car alors que la saison 1 est terminée sur Hulu, la saison 2 est en cours de production, il faudra donc attendre que la date de sortie soit dévoilée.