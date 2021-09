« How I Met Your Father » commence officiellement la production

Après une longue attente, la production de la série comique « How I Met Your Father » a enfin commencé, comme son créateur Isaac Aptaker l’a présenté en dévoilant de nouvelles images tirées du plateau de tournage. Aptaker a construit avec Elizabeth Berger (acclamée pour son travail sur « This Is Us ») une nouvelle révision de la prémisse proposée par le grand succès de CBS « How I Met Your Mother ».

« How I Met Your Mother » présentera Hilary Duff dans le rôle de Sophie, une femme qui est en quête d’amour tout en profitant de sa vie en compagnie de ses amis, un cas similaire à celui de Ted Mosby dans la série originale, le le personnage de Duff raconterait à son fils l’histoire de sa rencontre avec son père.

Hilary Duff n’a pas caché son enthousiasme face à cette nouvelle série en présentant l’avancée de son développement via les réseaux sociaux, révélant que la première lecture du scénario avec le casting avait eu lieu en août, et il semble que le tournage de la première saison ait officiellement commencé.

A través de su cuenta de Instagram, Isaac Aptaker compartió una fotografía bajo la descripción de “día uno”, presentando a sus seguidores un breve primer vistazo del set de filmación y algunos de sus personajes, comenzando con Hilary Duff charlando junto a Chris Lowell en un bar.

Dans la série, Lowell incarne Jesse, un personnage qui a été décrit comme un musicien en herbe qui conduit un Uber pour payer ses factures tout en réussissant à organiser son prochain concert. Peut-être que ce concept a été changé en « barman », car il est assis derrière le bar pendant sa conversation avec Duff.

Il est également apparu que cet endroit pourrait être une similitude avec « How I Met Your Mother », puisque le groupe principal de la série avait un point de rencontre régulier dans le pub McLaren. Malgré cette similitude, il reste à voir comment l’équipe « How I Met Your Father » parvient à construire son propre héritage au fur et à mesure que la série progresse.