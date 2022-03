« How I Met Your Father », aura-t-il une saison 2 ?

La première saison de « Comment j’ai rencontré ton père» (« Comment j’ai rencontré ton père » en espagnol), une série Hulu avec Hillary Duff, terminée le 15 mars 2022 aux États-Unis, mais les fans du spin-off de «Comment j’ai rencontré votre mère« Ils demandent déjà un deuxième versement.

En Espagne et en Amérique latine, la fiction créée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger est disponible sur Étoile Plusmais avec quelques semaines de retard, c’est-à-dire que l’épisode final n’est pas encore sorti.

« Comment j’ai rencontré ton père» se déroule dans un futur proche, où Sophie (Kim Cattrall) raconte à son fils comment elle a rencontré son père : une histoire qui nous emmène en 2021 où Sophie (Hilary Duff) et son groupe d’amis très unis, Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) et Sid (Suraj Sharma) sont en train de découvrir qui ils sont, ce qu’ils attendent de la vie et comment tomber amoureux à l’ère des applications de rencontres et des options illimitées.

Kim Catrall joue la Sophie adulte dans « How I Met Your Father » (Photo : Hulu)

« COMMENT J’AI RENCONTRE VOTRE PERE », AURA-T-IL UNE SAISON 2 ?

La reponse courte est oui. Le 15 février 2022, Hulu a annoncé une deuxième saison de la suite indépendante de la série CBS qui comptera 20 chapitres, soit le double de celui du premier opus, selon Deadline.

« La vision inspirée d’Isaac et d’Elizabeth pour ‘Comment j’ai rencontré ton père‘ s’est avéré être un vrai rendez-vous à regarder que les fans ne peuvent pas en avoir assez de semaine après semaine. La vie de ces personnages, telle que décrite par le casting extrêmement talentueux dirigé par Hilary Duff, commence à peine à se dérouler et nous sommes ravis d’apporter plus du voyage de ce groupe à nos téléspectateurs avec une deuxième saison de grande taille.a déclaré Jordan Helman, responsable du contenu scénarisé pour Hulu Originaux.

Dans le dernier épisode, Sophie reçoit des conseils amoureux de Robin Scherbatsky (Cobie Smulders), cela signifie-t-il que d’autres personnages de la fiction originale apparaîtront dans la prochaine saison ?

Pour l’instant, une interview avec TVLine, Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, les créateurs de « Comment j’ai rencontré ton père”, Ils ont parlé de ce que signifie la fin du premier épisode. Sur le résultat de Sophie et Jesse, Aptaker a déclaré : « Ils ont encore beaucoup de travail à faire par eux-mêmes. Quand ils se sont rencontrés, ils étaient dans des endroits vraiment difficiles, et même si c’est 9-10 épisodes plus tard, Jesse est toujours très contrarié par ce qui s’est passé avec Meredith. Il est tellement surpris par sa réapparition, et maintenant elle a écrit une chanson, sinon un album entier sur leur relation, donc il est toujours dans un endroit vraiment délicat. Et puis on voit avec Sophie qu’elle est toujours quelqu’un d’assez nerveux et peu sûr d’elle dans une relation, alors peut-être qu’ils ne sont pas prêts à essayer.”.

Que va-t-il arriver à Sophie dans la deuxième saison de « How I Met Your Father » ? (Photo : Hulu)

QUAND SERA LA SAISON 2 DE « COMMENT J’AI RENCONTRE VOTRE PÈRE » PREMIÈRE?

La deuxième saison de « Comment j’ai rencontré ton père” n’a pas encore de date de sortie Hulumais il arrivera très probablement sur la plateforme de streaming en 2023 et plus tard Étoile Plus.