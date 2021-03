Houston Tumlin meurt, Talladega Nights: la ballade de l’acteur Ricky Bobby avait 28 ans

Ancien enfant acteur Houston Tumlin, surtout connu pour son apparition dans la comédie de 2006 Talladega Nights: La ballade de Ricky Bobby à l’âge de 13 ans, est décédé. La coroner du comté de Shelby, Lina Evans, a confirmé que Tumlin était décédé des suites d’une blessure par balle auto-infligée à son domicile de Pelham, en Alabama, mardi soir. La petite amie de Houston aurait été à l’intérieur de la maison au moment de l’incident, mais pour le moment, aucune note n’a été trouvée et le motif du suicide n’est pas clair. Il avait 28 ans.

On ne sait pas grand-chose sur la vie personnelle de Tumlin, bien que TMZ rapporte que Houston Tumlin servi dans l’armée au début de la vingtaine en tant que membre de la 101e division aéroportée de l’armée américaine à Fort Campbell. Il a également travaillé d’autres emplois après sa brève carrière d’acteur, qui comprenait la réparation de lignes téléphoniques. Certains de ses amis ont commencé à rendre hommage à leur ami à la suite de la nouvelle de sa mort.

«Le SGT Houston Tumlin est venu me voir sous le nom de PVT Tumlin», a tweeté Geoff Carmichael. « Il a fait preuve de beaucoup d’esprit, de promesse, d’énergie positive et a été (sans conteste) l’un de mes meilleurs soldats de ma compagnie. Je suis prêt à travailler. Veuillez vérifier les uns les autres. Obtenez de l’aide si vous en avez besoin. Nous avons besoin de vous. »

Un autre ami de Tumlin a tweeté: « Certains d’entre vous savent peut-être de qui il s’agit. Il s’agit de Houston Tumlin, alias » Hooty « . Il était » Walker « dans Talladega Nights (le fils de Will Ferrell). J’ai obtenu mon diplôme avec lui et il en était un des gars les plus drôles que j’aie jamais rencontrés. Il est décédé récemment, et les mots ne peuvent pas décrire à quel point c’est difficile. RIP copain. «

Certains d’entre vous savent peut-être de qui il s’agit. Il s’agit de Houston Tumlin, alias «Hooty». Il était «Walker» dans Talladega Nights (Will Ferrell’s Son). J’ai obtenu mon diplôme avec lui et il était l’un des gars les plus drôles que j’aie jamais rencontrés. Il est récemment décédé et les mots ne peuvent décrire à quel point c’est difficile. Copain RIP. pic.twitter.com/aOFkn61dzI – MATCH1N (@ match1n_) 24 mars 2021

Tumlin est surtout connu pour son rôle de Walker Bobby, le fils aîné de Will Ferrell, dans Talladega Nights: La ballade de Ricky Bobby. Le rôle est le seul crédit d’acteur de l’ancien enfant acteur, mais c’est un rôle mémorable pour les fans du film. Réalisé par Adam McKay, la comédie mettait en vedette un bâillon dans lequel le pilote de voiture de course Ricky Bobby (Ferrell) présente ses deux fils, Walker (Tumlin) et Texas Ranger, qui a été joué par Grayson Russell. En tant que Walker, Tumlin a également eu un échange particulièrement mémorable avec Ferrell lors d’un dîner de famille Bobby.

«J’ai jeté un tas de médailles de guerre de grand-père Chip sur le pont», dit Walker en racontant les événements de la journée à sa famille. Ricky répond: «Ça sonne comme une bonne journée», et quand grand-père intervient, Walker lui répond: «Tais-toi, Chip! Ou je vais t’apesh * t sur ton cul!»

Le rôle était petit, mais mémorable. Le producteur de télévision Robert King parle au nom de nombreux fans avec son tweet qui se lit comme suit: « Houston Tumlin a volé toutes les scènes des fantastiques Talladega Nights. Triste nouvelle. »

Houston Tumlin a volé toutes les scènes des fantastiques Talladega Nights. Mauvaise nouvelle. pic.twitter.com/1XGpN1GQj1 – Robert King (@ RKing618) 24 mars 2021

Les informations sur les survivants de Tumlin ne sont pas claires. En ce moment, nos pensées vont à sa famille et à ses amis à la suite de cette nouvelle déchirante. Qu’il repose en paix. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en détresse, un soutien émotionnel est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toute personne en détresse au 1-800-273-8255. De plus amples informations peuvent être trouvées sur le site officiel de la National Suicide Prevention Lifeline. Cette nouvelle nous vient de TMZ.

