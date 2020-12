Houston OG Blika a le pendentif de Sauce Walka après avoir mis 20K Bounty sur n’importe quel TSF Bling

Les choses commencent à s’échauffer à Houston …

Sauce Walka a fait la une des journaux après l’implantation d’un diamant de 250 000 € sur son visage, mais tout le monde n’est pas fan du visage bling.

H-Town OG Blika a récemment frappé Instagram et a offert 20000 € à quiconque pourrait lui apporter une chaîne membre de la TSF ou des bijoux.

TSF, abréviation de « The Sauce Factory », est l’équipage de Walka, et l’offre était une invitation ouverte à retrouver n’importe quel membre et à prendre ses bijoux.

Eh bien, 24 heures plus tard, et Blika a un pendentif qui appartenait à l’origine à Sauce Walka.

Comment ou quand il l’a eu est une autre histoire.