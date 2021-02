Housemarque sur le prix de retour: nous faisons notre moitié de la proposition de valeur

Returnal, de l’avis de tous, ressemble à un fantastique titre PlayStation 5. Avec le flair visuel et le gameplay accrocheurs du développeur Housemarque, c’est un jeu de tir à la troisième personne qui devrait sérieusement apparaître sur la nouvelle console. Sa structure rogue-lite et sa focalisation narrative devraient également permettre une expérience vraiment convaincante. Cela a l’air génial, mais il y a une chose qui plisse le nez même des fans les plus dévoués de Housemarque: son prix.

En effet, Returnal coûte actuellement 69,99 € / 69,99 €, ce qui est le même prix que les jeux PS5 comme Demon’s Souls et Call of Duty: Black Ops Cold War – perçus comme des projets beaucoup plus importants de l’extérieur. C’est devenu un point de friction majeur. ; nous avons certainement remarqué un volume énorme de commentaires parmi nos propres lecteurs suggérant que le coût d’entrée est trop élevé.

Nous avons eu l’occasion d’interviewer Housemarque – vous pouvez lire l’intégralité de la conversation via le lien – et n’avons pas pu résister à leur demander ce qu’ils pensent de cette réaction. En nous adressant au directeur du jeu Harry Krueger et au directeur marketing Mikael Haveri, nous avons demandé leur avis sur la question de la valeur entourant Returnal.

Haveri nous a dit que le jeu est « une entreprise beaucoup plus grande que notre portefeuille précédent », notant que c’est le plus gros projet jamais réalisé par l’équipe. De plus, il se lance sur un tout nouveau système, qui implique l’ajout de nouvelles fonctionnalités telles que l’audio 3D et le retour haptique. «Tout répond vraiment à un nouveau type d’expérience», dit Haveri, expliquant qu’ils visent à remplir leur part du marché en produisant «l’expérience la meilleure, la plus rejouable et la plus captivante» possible.

Il continue: « Maintenant, c’est bien sûr une nouvelle génération de console et un titre de nouvelle génération, donc il y a des choses qui vont avec, mais tant que nous remplissons notre part et que nous faisons le meilleur jeu possible, alors nous faisons notre moitié de la proposition de valeur à cet égard « .

Nous devrions probablement souligner que les décisions comme la tarification ne sont pas prises par Housemarque. Sony a bloqué ce prix élevé sur la boîte, probablement parce qu’il voit le jeu sur un pied d’égalité ou sur un pied plus élevé que les autres logiciels PS5. Il suffit de regarder les propres titres de la société, Sackboy: A Big Adventure coûte 59,99 €, et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est seulement 49,99 €. En regardant les choses de cette façon, il est clair que Sony est très confiant dans Returnal et son contenu.

Quoi qu’il en soit, là vous l’avez. Le développeur croit qu’il fait le meilleur jeu possible. La question de savoir si cela vaut 70 smackers dépend de vous.

