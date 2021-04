Housemarque nous montre les dangereux ennemis de Returnal

Sony nous met en garde contre les multiples ennemis Returnal que nous devrons affronter sur la planète Atropos.

Enfin, une nouvelle exclusivité pour PlayStation 5 arrive ce mois-ci. Il est encore tôt pour savoir si nous sommes confrontés à une nouvelle IP intéressante, ou si au contraire ce sera un titre du tas. Ce que nous savons déjà, ce sont plusieurs des ennemis de retour qui attendent patiemment de nous achever encore et encore.

Les Finlandais de Housemarque sont sur le point de lancer leur intéressant jeu de tir d’arcade avec des éléments Roguelike. C’est pourquoi ils ont jugé bon de nous montrer certains des extraterrestres hostiles que nous rencontrerons lors de cette expédition. En outre, il s’agit probablement de l’un des derniers développements avant la mise en vente du jeu.

Dans celui-ci, nous pouvons voir que nous allons avoir une grande variété d’ennemis, à la fois dans leur conception et dans leurs types d’attaque. Pour l’instant nous devrons affronter des bêtes de types différents parmi lesquels nous avons des créatures organiques, des automates mécaniques ou des parasites, par exemple.

Chacun de ces ennemis a sa propre personnalité et surtout des schémas d’attaque totalement identifiables. Certains préféreront nous lancer des projectiles à distance, d’autres nous toucheront au corps à corps, et devront même se téléporter. Il semble également que beaucoup auront des synergies entre eux, ce qui rendra les choses un peu plus difficiles pour nous.

Quoi qu’il en soit, il semble que la plupart d’entre eux se trouveront plus à l’aise d’agir au loin.

Returnal sera mis en vente exclusivement pour notre PlayStation 5 en seulement deux semaines, en particulier le 30 avril. Ensuite, nous vérifierons les avantages et les défauts de ce nouveau titre.

Allons-y!