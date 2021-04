Housemarque fournit un aperçu du retour dans une vidéo de jeu de 30 minutes

activision Spyro : Jeu Trilogy Reignited - Nintendo Switch - ensemble de 3 jeux -

Le cracheur de feu original est de retour. Le même regard de feu, la même respiration chaude, mais maintenant en incroyable HD. Spyro est de retour et plus chaud que jamais dans la collection de jeux Trilogy Reignited SpyroTM ! Réveillez votre passion à nouveau avec des versions remasterisées des trois jeux originaux, SpyroTM the Dragon, SpyroTM 2 : Ripto's Rage! et Spyro™ : Year of the Dragon. Explorez les vastes richesses, découvrez à nouveau les personnages ardents et revivez l’aventure dans une gloire entièrement remasterisée. Car si un royaume doit être sauvé, il n’y a qu’un seul dragon pour cette tâche.Spyro the Dragon : Gnasty Gnorc est de retour de l’exil et a libéré la magie diabolique sur l’Empire des dragons. Les dragons sont capturés dans le cristal et il est suivi d’une armée de Gnorcs. Spyro, avec son pote Sparx, est le seul dragon qui peut encore voyager à travers les six mondes domestiques, libérer les dragons et sauver la situation. Dirigez Spyro alors qu’il flotte