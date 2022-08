House Party Star taquine le remake à venir dans les cinémas, dit que LeBron James est « très impliqué »

Le prévu Fête à la maison redémarrage a obtenu une mise à jour avec l’aimable autorisation de l’une des principales stars du film original. Christophe « Jouer » Martin, qui est apparu dans le film de 1990 aux côtés de son partenaire Kid ‘n Play Christopher « Kid » Reid, a récemment eu une conversation avec TMZ sur l’état actuel du film. Martin a expliqué à quel point le projet était entre de « bonnes mains » avec le producteur LeBron James, qui a été très impliqué dans le projet. Voici ce qu’il a dit lorsqu’on lui a demandé à quel point James était impliqué dans le film.

« Il est très impliqué. Il a la propriété complète, à ma connaissance, à ce stade. »

Martin parle également de nouveaux plans qui seraient en place pour savoir comment sortir le film. Il avait déjà été signalé que le Fête à la maison remake serait développé pour sortir exclusivement en streaming sur HBO Max. Selon Martin, la raison pour laquelle cela ne s’est pas produit est que James cherche maintenant à faire sortir le film en salles.

FILM VIDÉO DU JOUR

« La sortie était censée être sur HBO Max le 28 juillet, puis personne ne savait ce qui s’était passé parce qu’elle avait été retirée du calendrier. Mais … je vais laisser ça comme ça. D’une source très fiable, ça ne l’est probablement pas. Je ne peux pas être plus fiable que cela, que le roi lui-même, que ce sera une sortie en salles. »

Auparavant, il avait également été signalé que Calmatic avait signé pour diriger le nouveau Fête à la maison. Stephen Glover et Jamal Olori (Atlanta) ont écrit le scénario. Il met en vedette Jacob Latimore (Massacre à la tronçonneuse 2022) et Tosin Cole (Docteur Who). James produirait aux côtés de Maverick Carter. Spencer Beighly et Jamal Henderson ont produit pour SpringHill aux côtés de Reginald Hudlin et Warrington Hudlin.

Kid ‘n Play est ravi de voir la nouvelle fête à la maison

HBO Max

Martin a également expliqué à quel point lui et Kid étaient excités par le nouveau film. Il admet qu’il y a toujours un risque que les fans n’aiment pas la nouvelle version à chaque fois qu’un remake est fait, mais cela dit, Martin est ravi que le film sorte pour une nouvelle génération et a hâte de voir ce que les gens pensent. à ce sujet.

« Je ne sais pas ce que les gens penseront de la qualité du film lui-même, ça, nous devrons voir. Mais avec tout cela étant dit, je pense que c’est excitant, je pense que c’est excitant pour Kid et moi, Je pense que c’est excitant pour une nouvelle génération d’acteurs qui sont impliqués maintenant. Mais quand vous avez affaire à un classique, ça parle de lui-même… Ouais, c’est excitant. »

Fête à la maison sortira en salles le 9 décembre 2022. Vous pouvez lire le synopsis officiel du nouveau Fête à la maison dessous.