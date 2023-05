House of the Dragon’s Paddy Considine confirme la maladie tragique de Viserys

L’article suivant contient plusieurs spoilers pour la première saison de House of the Dragon.





Parmi les nombreux événements magnifiquement dramatiques qui se sont déroulés au cours de la première saison de HBO Maison du Dragon, peut-être la plus tragique fut la chute progressive du roi Viserys. Que vous lisiez ou non George RR Martin Feu et sang, qui raconte l’histoire des Targaryen, les téléspectateurs étaient toujours émerveillés par l’histoire captivante et tragique de Viserys. Un homme gentil et sympathique qui n’a jamais voulu la couronne, mais qui a tout de même compris l’importance de sa position et a fait tout son possible pour la maintenir, peu importe à quel point cela l’alourdirait mentalement et physiquement. L’acteur de Viserys Paddy Considine a porté le rôle avec une grâce absolue, jusqu’à sa fin incroyablement tragique, et le public partout a salué sa performance. Dans une nouvelle interview avec Variety, Considine a finalement révélé quelle était la maladie qui a littéralement fait se détériorer Viserys sous nos yeux, et pourquoi la décrire de manière si vivante était si importante pour le message sous-jacent de la série.

Le public a été aux prises avec la gravité de la maladie de Viserys au fur et à mesure de sa progression tout au long de la saison, mais la maladie réelle n’a jamais été déclarée dans l’émission. Des théories ont circulé et beaucoup pensaient que c’était une forme de lèpre qui lui avait coûté la vie. L’acteur Paddy Considine l’a maintenant confirmé lors de son interview et a décrit comment le chagrin non résolu du personnage tout au long de la saison a exacerbé sa santé dépérissante.

«La façon dont elle a rencontré sa fin était quelque chose qui l’a hanté pour le reste de sa vie. Quand il a commencé à tomber malade très tôt, c’était presque une manifestation de la culpabilité qu’il ressentait pour la mort d’Aemma. Alors il s’est permis de devenir de plus en plus malade. Il n’a jamais demandé de guérison. Il n’a jamais demandé d’aide. Viserys a presque accepté son sort, vraiment, comme une punition.

Il a également remarqué comment, lorsqu’il est retourné regarder l’épisode 8, la scène finale lui a rappelé la bataille tragique de son père contre le cancer.

« La fin, quand il est allongé dans le lit, ça m’a beaucoup choqué, parce que j’ai regardé [like] l’image de mon père alors qu’il mourait d’un cancer… Je me souviens qu’un jour je l’ai regardé dans les yeux et je lui ai juste dit : « Papa… » — c’est très difficile. [Long pause.] Mais j’ai dit : ‘Papa, laisse tomber. Laisse tomber, papa. Et il ne pouvait pas. Il ne voulait pas lâcher… Mais parfois quand les gens passent, j’ai l’impression qu’ils savent. C’est comme quand un chien s’en va mourir tout seul. Et j’ai ressenti cela beaucoup avec Viserys.

La deuxième saison de House of the Dragon est actuellement en production et se prépare à déclencher une guerre totale entre les Noirs et les Verts, en commençant par la vengeance de Daemon et Rhaenyra pour son fils assassiné, Lucerys. Des fuites d’au moins une scène cruciale en cours de tournage ont déjà commencé à apparaître sur les réseaux sociaux, mais avec la photographie principale terminée depuis, il est probable que d’autres fuites seront rares car le tournage reprend en grande partie derrière des portes étroitement verrouillées à Belfast.

La nouvelle saison sera diffusée l’année prochaine et on a déjà dit qu’elle n’était pas affectée par la grève de l’écrivain en cours par l’auteur George RR Martin.