House of the Dragon’s Emma D’Arcy détaille une audition exténuante pour gagner son rôle de Rhaenyra Targaryen

Emma d’Arcy catapulté à la gloire pour avoir incarné l’énigmatique Rhaenyra Targaryen dans la série à succès colossale de HBO, Maison du Dragon. L’entrée de D’Arcy était à la mode tardive, car le personnage a été introduit dans la seconde moitié de la première saison. Mais une fois qu’ils ont pris l’écran, c’était comme si les cieux s’étaient séparés et qu’une étoile était née.







Rhaenyra Targaryen a d’abord été représentée par la jeune actrice, Milly Alcock. Il a ensuite été transmis à D’Arcy après un saut temporel important dans la série. Leur portrait était si percutant qu’il ne laissait aucun doute sur leur statut de candidat redoutable pour les prix d’acteur tant convoités.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Récemment, lors d’une table ronde avec The Hollywood Reporter, D’Arcy a renversé la mèche sur le processus d’audition exténuant qui les a finalement couronnés sous le nom de Rhaenyra. Ce rassemblement de comédiens n’était pas ordinaire ; il a été honoré par des personnalités telles que Jennifer Coolidge, Jennifer Garner, Dominique Fishback, Melanie Lynskey et Clare Danes.







Comment Emma D’Arcy a été couronnée en tant que Rhaenyra Targaryen

HBO

La route de D’Arcy vers Westeros était tout sauf ordinaire. La phase d’audition a duré trois longs mois et s’est déroulée via des auto-cassettes en raison de la pandémie qui s’était emparée du monde. Dans un moment de réflexion, D’Arcy a partagé qu’ils avaient rédigé une liste des avantages et des inconvénients lors des auditions.

Un inconvénient important était la perte de l’anonymat, qui, selon eux, aurait pu être l’expression d’un doute de soi. D’Arcy a auditionné sans relâche pendant trois mois, ce qui est attribué au fait d’avoir les mains liées et d’avoir perdu un an de travail en raison de la pandémie.

D’Arcy a expliqué.

« J’ai écrit une liste des avantages et des inconvénients pendant le processus d’audition. Le gros problème sur la liste des inconvénients était la perte de l’anonymat, mais c’était probablement une façon d’écrire la haine de soi ou quelque chose comme ça. Ensuite, j’ai auditionné [via self-tape] pendant trois mois pendant la pandémie après avoir perdu un an de travail, donc à certains égards, je pense que mes mains étaient liées. À mi-chemin du processus, le showrunner de l’époque, Miguel Sapochnik, m’a appelé pour me demander si je possédais une perruque. Une bonne personne aurait demandé conseil à quelqu’un qui s’occupe de la coiffure. »

Cette tâche herculéenne a pris environ deux heures pour chaque auto-cassette réalisée. D’Arcy a dit :

À la fin, j’ai fait une audition en personne de quatre heures, puis je n’ai rien entendu. J’ai l’impression qu’au bout de trois mois, j’avais enregistré toutes les scènes de la série. Parce qu’ils se sont moqués de moi, je suppose, en ce sens que je ne pouvais pas amener de public. Je me souviens juste que c’était bien pendant un moment et puis c’était affreux. Et puis après quelques heures, ils ont dit : ‘Super, tu peux rentrer chez toi et te saouler, on se recontacte’. Puis Miguel est venu derrière moi et a posé ses mains sur mes épaules et a dit : ‘Est-ce qu’on peut en faire un de plus ?' »

L’histoire d’Emma D’Arcy est celle de la persévérance, de l’innovation et de la pure volonté de saisir l’occasion.

« J’ai parlé à Emilia Clarke avant de commencer à tourner, et elle était belle et si généreuse. [She told me] plein de trucs, qu’honnêtement, je vais garder pour moi. J’ai aussi beaucoup de chance. Cette perruque est une bénédiction; les gens ne me reconnaissent pas, donc mon quotidien est globalement inchangé, ce dont je suis très reconnaissant, notamment parce que, et c’est peut-être aussi une question, j’ai le sentiment que la capacité d’observer les autres et de ne pas être l’observé est si fondamentalement important pour notre travail. Je suppose que je suis vraiment inquiet à ce sujet. »

Maison du Dragon La saison 2 devrait débuter l’année prochaine.