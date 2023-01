L’écrivain Sara Hess de House of the Dragon dit que les téléspectateurs ne seront pas déçus de l’épisode « Blood and Cheese » de la saison 2.

House of the Dragon Writer taquine la vengeance brutale de « Blood and Cheese » dans la saison 2

Maison du Dragon L’écrivain Sara Hess a récemment taquiné le prochain épisode « Blood and Cheese » de HBO. Situé environ 200 ans avant les événements de Jeu des trônes, Maison du Dragon dépeint une époque à Westeros où la dynastie Targaryen règne en maître. Pourtant, malgré leur pouvoir, qui succèdera au roi Viserys I Targaryen (Paddy Considine) est une question qui suscite un conflit interne, servant de base à la finale enflammée de la saison 1. Alors que la saison 2 devrait maintenant sortir en 2024, le public peut s’attendre à une course intense car Blood and Cheese est une histoire de vengeance graphique avec beaucoup de brutalité tout au long.





Tel que rapporté par Variety, HBO Saison Maison du Dragon 2 comportera un épisode Blood and Cheese. Bien que ce terme ne signifie rien pour certains téléspectateurs, ceux qui ont lu le roman Fire & Blood de George RR Martin savent qu’il est centré sur un complot de vengeance mené par deux personnages, connus sous le nom de Blood and Cheese, contre la reine Alicent (Olivia Cooke), Le prince Aemond (Ewan Mitchell), le roi Aegon II (Tom Glynn-Carney) et les Verts au nom du prince Daemon (Matt Smith), de la reine Rhaenyra (Emma D’Arcy) et des Noirs. Sara Hess a même annoncé que les fans ne seraient pas « déçus », faisant allusion à une saison pleine de brutalité, de vengeance et d’effusion de sang comme jamais auparavant dans la série.

Blood and Cheese promet de rivaliser avec l’épisode infâme du mariage rouge

Le jeu des trônes La franchise a certainement marqué la culture pop, allant jusqu’à lancer des tendances dans la mode et le design. Mais alors que certains épisodes ont collé aux téléspectateurs en raison de leur grandeur technique, l’un des épisodes les plus notoires de la série est sans aucun doute The Red Wedding, l’avant-dernier épisode de la saison 3. Bien que les téléspectateurs s’attendaient à un contenu graphique et violent de la série, rien les a tout à fait préparés au choc et à l’horreur qu’ils vivraient en voyant la trahison et le massacre se dérouler à l’écran. Bien que personne ne puisse nier que la violence était ce qui a saisi le public, c’est en fait l’émotion derrière tout cela qui a laissé une impression durable. Et pourtant, bien qu’il s’agisse des scènes les plus choquantes de la télévision, Blood and Cheese pourrait enfin produire un épisode pour défier la notoriété de The Red Wedding.

« Blood and Cheese » promet d’être une histoire de vengeance palpitante et déchirante. Il s’appuie sur la conclusion choquante de la saison 1, où Lucerys Velaryon est tué dans un incident apparemment accidentel impliquant les fils de la reine Alicent. Bien que la mort ait pu être involontaire, ce drame à enjeux élevés a préparé le terrain pour la quête désormais certaine de justice de Rhaenyra Targaryen. Alors que les tensions montent, les fans peuvent s’attendre à une bataille totale entre ces deux familles alors qu’elles tentent de se déjouer l’une de l’autre en quête de leurs propres objectifs. Maison du Dragon la saison 2 devrait donner une rivalité explosive digne de la maison Targaryen – une rivalité remplie d’un pouvoir immense, d’un complot magistral et de batailles dangereuses.