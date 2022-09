House of the Dragon vire Milly Alcock et Emily Carey : les nouvelles actrices qui les remplacent

hbo max

Il a été confirmé que dans le sixième chapitre de House of the Dragon, il y aura un changement dans le casting et de la série qu’ils ont déjà signalée qui prendra leur place.

© HBOHouse of the Dragon vire Milly Alcock et Emily Carey : les nouvelles actrices qui les remplacent.

Maison du Dragon reste la plus grande sensation télévisuelle aujourd’hui, recueillant une réponse similaire à jeu des trônes avant chacun de ses épisodes diffusés sur le service de streaming HBO Max. L’intrigue avance rapidement et avant sa sortie, un changement important dans son casting était prévu pour les personnages de Rhaenyra Targaryen Oui Haute tour d’AlicentPour ce que Milly Alcock et Emily Carey quittent la série.

Rhaenyra Elle est la fille du roi Viserys Targaryen, qui a été nommé héritier du trône de fer après que son frère ne soit pas sorti vivant de l’accouchement. Alicent elle est la fille de la main, Otto Hightower, et a été choisie par le roi pour être sa femme et augmenter sa progéniture, alors maintenant elle a un fils nommé Aegon II et l’ambition de régner sur Westeros pourrait déclencher une guerre car c’est une femme qui prend le commandement.

+Milly Alcock et Emily Carey disent au revoir à House of the Dragon

La prémisse commence par Rhaenyra et Alicent à l’adolescence, mais il avait déjà été confirmé qu’à un moment donné, il y aurait un saut dans le temps au cours duquel elles deviendraient adultes, elles auraient donc besoin de nouvelles actrices. Ce dimanche avait lieu la dernière participation de Milly Alcock et Emily Carey comme leurs personnages respectifs et ont utilisé leurs réseaux sociaux pour dire au revoir avec quelques messages passionnants avec une partie de la distribution principale.

« Je t’aime, je t’aime, j’aime ça ! »a écrit Alcock aux côtés d’une série de photos des coulisses, tandis que Écaille de tortue déclaré: « Dernier hourra pour nous, le plus jeune de House of the Dragon ce soir. ‘Le chemin à parcourir est incertain, mais la fin est claire.' ». Selon les rapports précédents et les photos promotionnelles, Emma D’Arcy incarnera Rhaenyra Targaryen et dans le rôle de Alicent Hightower sera Olivia Cooke.

Emma d’Arcy est une actrice britannique de cinéma, de télévision et de théâtre qui s’identifie comme un genre non binaire. Elle est principalement connue pour ses apparitions dans des productions telles que Chercheurs de vérité Oui esprit d’aventure. Pour sa part, Olivia Cooke Elle est également britannique et a des titres qui sont plus reconnus par le public, puisqu’elle était Emma Decody dans la série Motel Bates et a joué Samantha Cook / Art3mis dans le film Prêt joueur un Réalisé par Steven Spielberg.

