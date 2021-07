« House of the Dragon » suspend sa production en cas de Covid-19

« House of the Dragon », la série attendue de HBO Max inspirée de l’univers narratif de « Game of Thrones », a été contrainte d’arrêter la production. Ceci en raison de l’émergence de cas de Covid-19 chez certains membres de la production lors de leur tournage au Royaume-Uni.

Les infections auraient été détectées dans la « zone A », qui comprend des membres de la distribution et des éléments importants du personnel de production. Selon Deadline, c’est l’un des acteurs testés positifs au Covid, pour lequel il a été placé en isolement. On estime que « House of the Dragon » reprendra ses activités mercredi prochain.

« House of the Dragon » a été répertorié comme la dernière production de haut niveau qui a été forcée d’arrêter temporairement la production ces derniers mois. La semaine dernière, Netflix a dû suspendre le tournage de la deuxième saison de « Bridgerton », en plus de la nouvelle bande musicale inspirée de « Matilda », le classique littéraire de Roald Dhal.

« House of the Dragon » racontera une histoire qui se déroule 300 ans avant l’action principale de la série « Game of Thrones », pendant le règne de la dynastie Targaryen à Westeros. Récemment, HBO a annulé les projets liés à « La Larga Noche » et « El lecho de Pulgas », le quartier criminel de King’s Landing, la capitale du royaume.

George RR Martin, créateur de la saga « A Song of Ice and Fire », agit en tant que co-créateur de la série inspirée de son livre « Fire & Blood ». Miguel Sapochnik et l’écrivain Ryan Condal sont les showrunners de « House of Dragon », une série qui compte parmi ses acteurs Olivia Cooke, Paddy Considine, Matt Smith, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Eve Best, Fabien Frankel, Soyona Mizuno, ainsi que des ajouts récents de Milly Alcock et Emily Carey.