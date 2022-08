House of the Dragon Star Steve Toussaint rejette les téléspectateurs racistes après la première de la série

Steve Toussaint joue Lord Corlys Velaryon dans HBO Maison du Dragon. L’émission, un spin-off du très réussi Jeu des trônesa vu des cotes d’écoute massives et un accueil positif après la première le 21 août. Cependant, l’accueil n’a pas été aussi chaleureux pour Toussaint. Jeu des trônes était souvent critiqué pour sa représentation des personnes de couleur, et Maison du Dragon a tenté de corriger les erreurs passées de HBO.

Cependant, les téléspectateurs racistes ont commencé à saccager la série pour ses choix de casting. Corlys Velaryon est décrite comme ayant les cheveux « Targaryen blanc-blond » dans Feu & Sangle livre de l’auteur George RR Martin sur lequel Maison du Dragon est basé. Cependant, Velaryon revêt les cheveux blancs de Targaryen dans la série, mais certains téléspectateurs ne sont toujours pas satisfaits. Toussaint souligne le ridicule de leurs déclarations, notant que des choses beaucoup plus irréalistes se produisent sur les terres de Westeros.

FILM VIDÉO DU JOUR

Lors d’une interview avec Men’s Health, l’acteur discute des réactions racistes et explique pourquoi il pense que cela signifie très peu pour l’ensemble de la série.

« Cela semble être très difficile à avaler pour les gens. Ils sont heureux avec un dragon volant. Ils sont heureux avec des cheveux blancs et des yeux violets, mais un Noir riche ? C’est au-delà de la pâleur. »

Toussaint note que la plupart des fans ont été très gentils avec l’acteur, disant : « il y en a tellement d’autres qui ont été si favorables ».

« Ce qui a été merveilleux, c’est que pour chaque personne toxique qui s’est retrouvée d’une manière ou d’une autre dans ma chronologie, il y en a eu tellement d’autres qui m’ont tellement soutenu et ont dit: » Oh mon dieu, j’ai hâte, ça va sois génial !’ Même lorsque nous faisions certaines scènes, il y avait des artistes de soutien qui allaient et venaient, ‘C’est génial d’avoir cette représentation. »

Maison du Dragon sera sûrement l’une des plus grandes séries télévisées des années à venir, et la représentation au sein de la série ne fera de mal à personne. Maison du Dragon premières sur HBO Max tous les dimanches à 21 h HE

Que verrons-nous de Corlys Velaryon dans Maison du Dragon?

HBO

Quiconque a vu Jeu des trônes sait que l’esprit de George RR Martin fonctionne de façon mystérieuse. Les personnages essentiels peuvent être tués à tout moment, et les alliances sont constamment rompues et reforgées alors que les maisons se poignardent à plusieurs reprises dans le dos alors qu’elles recherchent le trône de fer. Toussaint fait allusion à la direction de son personnage dans la série lors de son interview pour Men’s Health, en disant: « Cette saison parle beaucoup de relations interpersonnelles, de manœuvres politiques et est légèrement plus intime que Trônes à sa hauteur. »

« Il est tout au sujet de l’héritage et de se rapprocher le plus possible du trône. Cette saison concerne beaucoup les relations interpersonnelles, les manœuvres politiques et est légèrement plus intime que Thrones à sa hauteur. Celui qui survit, nous avons un lien avec lui. Si vous apprenez qui ils sont maintenant, les enjeux sont d’autant plus élevés. Mais au moment où j’ai lu la scène finale, il y avait des choses qui m’ont fait dire : ‘Oh, tu ne peux pas faire ça !' »

Sauf si vous avez lu Feu & Sangles fans n’auront aucune idée de la durée du personnage de Toussaint ou de quiconque à l’intérieur Maison du Dragon. Jeu des trônes des épisodes comme Baelor dans la saison 1 et Les Pluies de Castamere dans la saison 3 prouver que personne ne sera jamais en sécurité dans le Trônes univers. Alors profitez des personnages tant qu’ils durent car cela ne durera peut-être pas longtemps Maison du Dragon.