House of the Dragon Star Milly Alcock sur le rôle de Rhaenyra Targaryen: « C’était incroyablement intimidant »

Milly Alcock faisait face à une immense pression avant la Maison du Dragon première. À travers quatre épisodes, l’actrice australienne de 22 ans a été la star de la série, obtenant le plus de temps d’écran tout en incarnant le personnage de Rhaenyra Targaryen. Alcock rejoignait une franchise en expansion avec l’une des plus grandes bases de fans au monde; qui attendaient tous de voir comment HBO est tant attendu Jeu des trônes les retombées seraient équitables.





Alcock ne jouera le personnage que pendant la moitié de la première saison avant qu’Emma D’Arcy ne remplace la jeune actrice en tant qu’ancienne version de son même personnage. Néanmoins, Alcock a été chargé de diriger Maison du Dragon à travers ses premiers épisodes aux côtés de Matt Smith, Paddy Considine et Emily Carey. Le casting a fait un travail remarquable jusqu’à présent. Cependant, Alcock admet que la série était assez intimidante au début. Lors d’une interview avec Nylon, elle a déclaré: « Mais les deux ou trois premiers mois, je pensais juste que j’allais me faire virer constamment. »

« C’était incroyablement nouveau, excitant et intimidant, parce que je n’ai jamais fait que de la télévision australienne, donc les budgets sont extrêmement différents, ils ne sont pas dans la même ligue. C’était juste un choc, [to see] c’était une façon de faire du cinéma et de la télévision. Je ne comprenais pas vraiment à quel point quelque chose comme ça pouvait être énorme jusqu’à ce que je monte sur le plateau, et j’étais mortifié. Vous vous adaptez rapidement et tout devient tout à fait normal. Mais les deux, trois premiers mois, je pensais juste que j’allais me faire virer constamment. C’était incroyablement intimidant. »

Heureusement, HBO est resté avec Alcock car elle a été un formidable ajout à la des trônes univers jusqu’ici.





Milly Alcock était dans plusieurs petites productions avant Maison du Dragon

Milly Alcock travaille dans l’industrie du divertissement depuis près d’une décennie, même si Maison du Dragon est le projet le plus remarquable pour elle tout au long de sa jeune carrière. Elle a commencé dans un petit rôle dans pays des merveilles avant de jouer le rôle d’Isabella Barrett dans Haute vie en 2017. Elle apparaîtra ensuite dans Janet King dans un petit rôle de Cindi Jackson avant d’apparaître dans le téléfilm, L’école. Les autres crédits comprennent Trou de pin, Le Glowinget Compte.

Maintenant qu’elle a acquis une renommée mondiale avec Maison du Dragon, Alcock admet que cela a été tout un changement. Dans son interview avec Nylon, elle dit : « Je vois mon visage constamment, ça me fatigue. Personne ne devrait avoir à faire ça. C’est vraiment nul, mec. » Elle poursuit : « Je ne sais pas comment les mondains du monde peuvent faire ça. Ça me fait déraper. C’est un espace incroyablement difficile à naviguer. » Bien que la renommée d’être dans l’une des séries télévisées les plus populaires au monde puisse être un peu pesante, Alcock a clairement apprécié son temps avec la série.

Que nous voyions Alcock et Emily Carey reprendre leurs rôles en tant que jeunes eux-mêmes est toujours en suspens. Cependant, vous pouvez vous connecter la semaine prochaine sur HBO et HBO Max pour voir les actrices jouer Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower dans Maison du Dragonpremière à 21 h HE