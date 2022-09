House of the Dragon Star Milly Alcock discute de l’apprentissage du valyrien pour la série HBO

Maison du DragonComme Jeu des trônes, est une série notoirement difficile à produire. Il y a d’innombrables heures avec du maquillage, des perruques et des tournages dans des endroits difficiles. Les répétitions en ligne ne sont qu’une des choses requises sur le plateau de la série, car la série est connue pour son dialogue intense composé à la fois de discussions politiques et de conversations quotidiennes entre les personnages. Milly Alcockqui joue Rhaenyra Targaryen, est obligée d’apprendre le même script dans plusieurs langues, ce qui rend ses tâches quotidiennes beaucoup plus difficiles.

Le valyrien est une langue créée par George RR Martin, souvent entendue dans le Jeu des trônes univers, bien que peu de personnages sachent le parler. Depuis Maison du Dragon se concentre sur la famille Targaryen, on assiste souvent au changement de casting entre les langues. Emilia Clarke a cloué ses scènes en tant que Daenerys Targaryen lorsqu’elle a parlé en Valyrian lors de la série HBO originale, et Alcock a fait de même à travers les trois premiers épisodes de l’émission préquelle.

Alcock est récemment apparu sur le site officiel Maison du Dragon podcast, discutant de son travail jusqu’à présent et des événements du troisième épisode de la série. L’actrice de 22 ans a partagé ce que c’est que de livrer une scène en valyrien, en disant : « C’était un peu comme apprendre une autre chanson dans une autre langue. »

« En fait, vraiment amusant. C’était un peu comme apprendre une autre chanson dans une autre langue en gros. J’apprenais la scène en anglais, puis je la faisais imprimer sur une feuille, et ils l’avaient phonétiquement, puis ils avaient un enregistrement audio. Et puis je le disais, donc c’est devenu une mémoire musculaire. Je n’avais donc pas à penser à ce que je disais. C’était comme si ma bouche était sur le pilote automatique.

Le temps de Milly Alcock dans la série touche à sa fin

Le public a vu deux sauts de temps significatifs à travers trois Maison du Dragon épisodes. Un saut de trois ans a eu lieu entre les deuxième et troisième épisodes, ce qui sera loin d’être le plus gros que nous verrons cette saison. Milly Alcock et Emily Carey sont deux des quatre acteurs qui seront remplacés dans les prochains épisodes, Emma D’Arcy et Olivia Cooke prenant respectivement leur place.





Les rapports ont déjà confirmé qu’à mi-chemin de la première saison, les fans verront un saut dans le temps de 10 ans. Cela signifie que des personnages comme Rhaenyra et Alicent, qui sont actuellement adolescents, seront remplacés par des acteurs plus âgés qui pourront les représenter alors qu’ils approchent de la trentaine. Le reste de la distribution, tels que Matt Smith, Paddy Considine, Steve Toussaint, Rhys Ifans et Fabien Frankel, continueront leurs rôles aussi longtemps qu’ils resteront dans la série.

Maison du Dragon approche du milieu de la saison, ce qui signifie que le temps d’Alcock et Carey dans la série touchera à sa fin à moins que nous ne les voyions dans des flashbacks. Tu peux regarder Maison du Dragon, première tous les dimanches sur HBO et HBO Max à 21 h HE