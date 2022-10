House of the Dragon Star Emma D’Arcy explique ce qui fait un Targaryen

Un des visages que vous reconnaissez peut-être maintenant grâce à Maison du Dragon est Emma D’Arcy. L’acteur, dont la commande de boisson préférée a explosé partout sur Internet, joue Rhaneyra Targaryen, l’héritière du trône de fer. S’adressant à Interview Magazine, D’Arcy avait ceci à dire sur ce qui fait un Targaryen :





« Ce qui fait fondamentalement un Targaryen est un feu intérieur qui est, d’une certaine manière, dans votre génétique. Elle chauffe, elle est volatile. Elle a ce carburant brûlant intérieur qu’elle doit apprendre à gérer, à faire confiance et à atténuer parfois. Le feu est un allié vraiment dangereux, mais il peut aussi être profitable.

D’Arcy est non binaire, ce qui était auparavant le sujet d’une blague chargée de sous-texte de réalité dans l’une de leurs œuvres précédentes, Chercheurs de vérité. Cependant, Maison du Dragon était le premier travail de D’Arcy où ils pouvaient apporter leur identité au travail – et en partie parce que HBO avait demandé à D’Arcy quels pronoms ils utilisaient.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Et j’ai beaucoup réfléchi pour savoir si c’était le bon moment. La raison pour laquelle c’est important, c’est qu’il y a eu un moment, plus tôt dans ma carrière, où j’ai vraiment eu peur qu’il ne soit pas possible d’être acteur si vous n’êtes pas une personne cisgenre. Typiquement, dans les sites de casting, il y a deux colonnes, et je me demandais si ces deux identités allaient devoir vivre séparément pour que j’aie une carrière. La raison pour laquelle j’ai décidé d’être honnête dans ma présentation professionnelle est que j’espère vraiment que les jeunes qui veulent faire ce travail savent qu’il y a absolument de la place et que cet espace s’ouvre.

Le moment où D’Arcy a su qu’ils étaient acteur, c’était pendant une production pour enfants de Songe d’une nuit d’été. Ils ont joué Titania, et c’était la première fois que D’Arcy « avait cet incroyable buzz d’adrénaline » qui accompagne le fait de jouer devant quelqu’un d’autre. Plus tard, D’Arcy commencera à jouer avec plus de forme à l’université, mais ce n’était que le début.

« Il y avait des chansons et la langue était moins compliquée. Mais je me souviens d’être sorti – vous savez, je dis scène, je veux dire les tréteaux dans notre hall d’école – et d’être sorti sur le terrain de jeu et juste de courir et de courir et de courir. Et donc j’ai eu un avant-goût de la drogue, je pense.

Plus à propos Maison du Dragon

HBO

Auparavant, avant de faire partie du monde de Westeros, D’Arcy n’avait pas vu Jeu des trônes avant leur audition. Comme ils n’avaient pas vécu sous un rocher, D’Arcy en était conscient en tant que phénomène culturel, mais c’était dans leur conscience périphérique. D’Arcy pense qu’ils auraient cédé sous la pression pendant le processus d’audition s’ils avaient eu l’amour pour le spectacle qu’ils ont maintenant.

« C’est venu plus tard. C’est arrivé au moment idéal, en fait, à l’approche du tournage final.

Lorsqu’on lui a demandé comment c’était de filmer Maison du Dragon, La réponse de D’Arcy rappelle quelque chose que l’autre membre de la distribution Emily Carey a déjà dit – comment l’une des choses les plus frappantes de la série était l’ampleur de tout. D’Arcy pensait que cela semblait évident, mais la taille même de ce qui les entourait était en quelque sorte incontournable dans tous les aspects.

« La taille de ces décors, la durée des tournages, la taille du casting, les milliers de personnes qui y travaillent dans plusieurs départements. La chose que je n’avais pas anticipée avant de commencer le tournage, c’est le temps que cette échelle offre. Ce n’est qu’après le premier mois de tournage que j’ai finalement compris quel était mon travail, qui consiste simplement à se présenter, à être présent et à voir ce qui se passe.

Selon D’Arcy, le défi ultime dans la réalisation du spectacle était d’avoir l’endurance nécessaire. Ils ont joué des enjeux émotionnels élevés au cours de ces énormes scènes qui comprenaient au moins 20 à 30 membres de la distribution avec des hordes d’artistes de soutien dans ces immenses salles. Et ils ont peut-être fait ça pendant deux semaines.

« Trouver de nouvelles ressources à exploiter après dix jours d’une scène émotionnellement exigeante est un défi. »

Bien que D’Arcy n’ait pas lu tous les Une chanson de glace et de feu livres de George RR Martin, ils ont lu celui lié à l’émission qu’ils font, Feu & Sang. Selon D’Arcy, c’est notamment parce qu’il est très excitant de lire à l’avance et d’obtenir des spoilers sur votre propre histoire. C’était quelque chose qu’ils recommandaient fortement.

Maison du Dragon diffusé sur HBO à 21 h HE avant de frapper HBO Max à 21 h, heure de l’Est. En ce moment, vous regardez des épisodes de Maison des dragons avant que le nouveau ne soit diffusé dimanche. Si vous ne pouvez pas vous lasser de D’Arcy dans cette émission, vous pouvez également voir tous les épisodes de Chercheurs de vérité sur Prime Vidéo.