House of the Dragon Star Emily Carey commente si les jeunes acteurs reviendront dans la saison 2

Emily Carey et Milly Alcock ont ​​été deux des plus grandes stars à travers quatre épisodes de Maison du Dragon, alors qu’ils jouent Alicent Hightower et Rhaenyra Targaryen, respectivement. Les deux, qui étaient autrefois les meilleurs amis avant le mariage de Hightower avec le père de Rhaenyra, ont volé d’innombrables scènes dont ils ont fait partie, devenant les favoris des fans pendant leur courte période dans la série.





Mais, bien sûr, les deux ne resteront pas avec Maison du Dragon pendant trop longtemps, car Alcock et Carey seront remplacés par des versions plus anciennes des personnages à mi-parcours de la première saison. Emma D’Arcy devrait reprendre le rôle de Rhaenyra d’Alcock, tandis qu’Olivia Cooke jouera Alicent. Le saut dans le temps de 10 ans pourrait avoir lieu après le prochain épisode, ce qui signifie que nous n’aurons peut-être qu’un seul épisode de plus avec les acteurs plus jeunes. Lors d’une interview avec The Hollywood Reporter, Carey a parlé de son rôle dans Maison du Dragon et a commenté la possibilité de revenir à la série dans les saisons suivantes. Elle dit qu’elle n’a aucune idée de ce qui va se passer pour le moment, mais qu’elle aimerait revenir à un moment donné.

« On en a parlé, des conversations ont eu lieu, mais, en toute honnêteté, je ne sais absolument rien et je n’en ai aucune idée. Bien sûr, j’aimerais revenir. Cela dépend de la façon dont c’est reçu et où ils veulent prendre le spectacle ensuite. Je vais juste avec le courant ! »

Verrons-nous un jour Carey et Alcock dans des flashbacks ?

HBO

Jeu des trônes est connu pour montrer rarement des flashbacks, il serait donc difficile à mettre en œuvre dans la plupart des temps chronologique Maison du Dragon. Dans la série initiale, l’histoire de Westeros était principalement montrée à travers le dialogue, les personnages discutant des événements survenus avant le spectacle au lieu de montrer directement le public. Lorsque des flashbacks sont utilisés, c’est pour des moments monumentaux essentiels, comme la scène de Ned Stark dans la finale de la saison 6 de Jeu des trônes.

Il peut y avoir quelques moments dans la saison 1 de Maison du Dragon qui se connectera avec des scènes ultérieures de la série ; cependant, il est impossible de le dire pour le moment. Mais, bien sûr, les fans commencent déjà à demander le retour des acteurs car les représentations de leurs personnages sont déjà devenues un succès jusqu’à présent dans la série. Donc, pour l’instant, les fans devront attendre et voir si Alcock et Carey reviennent à Maison du Dragon dans les saisons ultérieures.