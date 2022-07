House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones : bande-annonce officielle et date de sortie

Le spin-off de »jeu des trônes », »Maison du Dragon » vient de sortir sa première bande-annonce officielle, et il semble qu’elle apportera le même niveau d’épopée et de respect que la populaire série HBO. Le nouvel aperçu nous apporte tout ce dont on se souvient de Westeros, présentant de nombreux conflits et effusions de sang, même si bien sûr, comme le titre même de la série le suggère, tout est désormais rempli de dragons.

Même en tant que spin-off, « House of the Dragon » aura le même niveau de production que les autres productions de HBO, promettant encore plus d’action que la série originale. L’histoire de l’émission se déroulera 300 ans avant les événements de « Game of Thrones », se concentrant en grande partie sur la famille Targaryens, qui a gouverné le pays de Westeros pendant de nombreuses années, gardant les royaumes en ligne avec leurs armées et ses dragons.

La bande-annonce nous montre comment les différents royaumes se fracturent et une guerre civile menace de détruire la dynastie Targaryen de l’intérieur. Ce qui est choquant dans cette nouvelle série, c’est la façon dont la guerre civile comportera même des batailles de dragon contre dragon, donc rien ne peut arrêter le feu et le sang qui pleuvront sur les Sept Royaumes, assurant des scènes choquantes qui surprendront tous les téléspectateurs.

La famille Targaryens était chargée de mettre en œuvre les dragons dans la guerre, on peut donc voir plusieurs combats d’humains contre des dragons. Ces types de scènes n’ont pas été inclus dans « Game of Thrones » jusqu’à la fin de la série, donc les fans de la série sont impatients de voir les dragons dans toute leur splendeur. Les Targaryen sont connus pour être infectés par la folie et certains pensent que la folie découle de leur lien avec les dragons.

« House of the Dragon » a beaucoup de travail à faire pour retrouver la gloire perdue de « Game of Thrones », après que sa fin ait déçu de nombreux fans de la série. Cependant, cette première bande-annonce inspire confiance, car les dragons sont incroyables et effraient le public dès qu’ils atteignent l’écran. Tous les personnages semblent attendre une épée dans le ventre ou un poignard dans le dos.

Avec un énorme avantage sur l’histoire par rapport à son prédécesseur, le spin-off est sur le point de livrer toute l’action et tous les dragons que les téléspectateurs veulent. » House of the Dragon » sera présenté en première sur HBO et HBO Max le 21 août 2022.