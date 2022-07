House of the Dragon Showrunners parle de retour à Westeros dans une nouvelle featurette

HBO Max a tweeté une nouvelle featurette teasing Maison du Dragonla Jeu des trônes prequel qui arrive cet automne. Avec une nouvelle équipe créative en place pour tailler l’histoire avec la participation directe de George RR Martin, il y a beaucoup de pression avant la première, car faire correspondre les réalisations de la série parente de l’émission sera une tâche difficile. Les showrunners parlent de ces défis dans la featurette, que vous pouvez regarder ci-dessous.

« Je me sens incroyablement fidèle et responsable envers la série originale », déclare le co-showrunner Miguel Sapochnik. « J’ai un grand désir d’être même dans la même pièce que ce spectacle, car cela a changé la donne. »

Ravi de créer la série avec Jeu des trônes Le romancier George RR Martin, co-showrunner Ryan J. Condal ajoute : « George et son écriture ont eu une énorme influence sur moi. C’est un sentiment incroyable de réaliser le travail de mes rêves. Vous recevez ce super appel, qui est la chose que chaque écrivain est en espérant, en vous disant, ‘Nous allons faire ce truc.’ Ensuite, vous êtes heureux pendant quelques secondes, puis vous réalisez la responsabilité qui repose sur vos épaules. »

« Je suis excité », ajoute Martin. « C’est toujours un peu inquiet quand vous confiez votre bébé à des parents adoptifs, mais je suis impliqué là-dedans. C’est formidable d’avoir Ryan, qui est un grand écrivain, et quelqu’un qui savait mon monde. Il va faire de son mieux pour lui être fidèle. Je savais que Miguel Sapochnik était un réalisateur incroyable. Il avait remporté un Emmy, il avait fait certains de nos meilleurs épisodes. est-ce que ça va être? Mais je pense que je suis entre de bonnes mains avec Ryan et Miguel. »





House of the Dragon a été développé par rapport à Game of Thrones

« L’idée de retourner à Westeros était presque trop difficile », explique Sapochnik dans la featurette. « Il faut commencer par le respecter. On ne peut pas commencer par faire différent pour le plaisir de faire différent. C’était vraiment le voir sous un angle différent qui m’intéresse. »

Condal a noté: « Il a vu certaines des choses que j’ai vues, et ce n’était pas seulement une préquelle pour l’amour de la préquelle. Il y avait en fait une raison de raconter l’histoire. Le travail de George est vraiment, vraiment un monde immersif. Il y a inexploré, profond des récréations et des milliers d’années d’histoire. Les plus grands plateaux sur lesquels j’ai jamais été, les plus grands lieux où j’ai jamais été, les plus grandes équipes que j’ai jamais vues. C’est stupéfiant. Nous voyons vraiment le monde créatif de manière très similaire. «





Sur ce qui rendra cette version différente de Jeu des trônesSapochnik a également ajouté : « Réaliser ce qui a fonctionné avec Trônes et ce qui n’a pas fonctionné. Que voulons-nous améliorer ? Comment voulons-nous évoluer ? Nous allons commencer d’une manière plus terre à terre, plus intime. Quel grand nouveau chapitre dans le Jeu des trônes saga. »

Maison du Dragon sert de série préquelle et se déroule deux siècles avant les événements de Jeu des trônes, sachant qu’il y a très peu de chance de croisements. Cela signifie que la préquelle devra se suffire à elle-même avec sa nouvelle distribution de personnages pour raconter l’histoire du début de la fin de la maison Targaryen, relatant la guerre civile des Targaryen, alias la danse des dragons.

Maison du Dragon devrait être diffusé sur HBO et HBO Max le 21 août 2022.