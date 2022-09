House of the Dragon Showrunner Ryan Condal discute de la sortie de Miguel Sapochnik

Maison du Dragon a été un énorme succès pour HBO à travers six épisodes. La série avait la tâche monumentale de faire revivre le Jeu des trônes franchise après la diffusion de la dernière saison en 2019, et cela a été un succès jusqu’à présent. 10 millions de téléspectateurs ont écouté la première le 31 août, et l’émission continue de battre des records alors que la première saison publie ses épisodes hebdomadaires.





Malheureusement, le co-showrunner de Maison du Dragon, Miguel Sapochnik, a annoncé sa sortie plus tôt ce mois-ci après avoir travaillé sur la première saison. Cela pourrait être considéré comme un geste dévastateur pour les fans, car Sapochnik était fortement impliqué dans Jeu des trônes, réalisant certains des épisodes les plus emblématiques de la série. Cependant, le désormais seul showrunner, Ryan Condal, révèle à Variety qu’il est au courant de son départ depuis un certain temps.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Nous avons eu une conversation cet été – juste au moment de la première de la série. Je savais que c’était quelque chose avec lequel il luttait. Il n’a plus rien à prouver à Westeros, je ne pense pas. Il a tourné toutes sortes de bataille : le bien et le mal, la lumière et l’obscurité, la fantaisie et non la fantaisie, le dragon et pas de dragon. Il a dit ce qu’il avait à dire à Westeros. Je savais que c’était toujours une possibilité qu’il allait faire une saison, obtenir ce truc sur ses pieds [and] être fier d’avoir participé à la création d’une histoire de « Game of Thrones ». Cela traînait dans mon esprit, sachant à quel point faire une autre saison de la série était impliqué, voudrait-il se remettre à cheval? J’étais vraiment dégoûté. Il est extrêmement talentueux. Et je suis vraiment fier du travail que nous avons fait. Mais j’ai hâte de voir ce qu’il a en réserve maintenant. »

Sapochnik était un Jeu des trônes vétéran, réalisant des épisodes tels que Le cadeau, Hardhome, Bataille des Bâtards, Les Vents d’Hiver, et La longue nuit. Il a utilisé ses talents de réalisateur sur Maison du Dragon également, réalisant trois épisodes de la première saison avec Les Héritiers du Dragon, La princesse et la reineet Marque de dérive. Mais, bien sûr, Sapochnik pourrait toujours revenir pour diriger les futurs épisodes de Maison du Dragonprobablement après que la fatigue de la première saison se soit dissipée.





Ryan Condal est désormais le seul showrunner

HBO

Gérer un spectacle avec 17 dragons différents et neuf introduits dans la première saison est un défi de taille. Maintenant, Ryan Condal le fera seul. Il dit à Variety qu’il comprend la tâche ardue mais qu’il est prêt à relever le défi d’être un leader.

« [Deep exhale.] C’est beaucoup. C’est l’une de ces choses où, par exemple, j’ai entendu des présidents dire qu’ils ont toujours plus d’appréhension à propos de leur deuxième mandat que de leur premier parce qu’ils connaissent le travail dans lequel ils vont », explique Condal. « Je ne compare certainement pas cela travail à la présidence du tout. Mais c’est solitaire au sommet, et maintenant je me retrouve seul au sommet. »

Maison du Dragon est le plus gros projet à ce jour pour Condal, qui a été producteur exécutif et scénariste pour quelques longs métrages et émissions de télévision, dont Carnage et Colonie.

« Heureusement, j’ai une équipe merveilleuse autour de moi. Je suis ravi de l’histoire que nous allons raconter dans la saison 2. Il y a des milliers de personnes qui participent à la réalisation de cela. » Condal poursuit: « C’est à moi d’être un grand leader et d’essayer d’inspirer les gens, espérons-le avec une bonne écriture, pour en tirer le meilleur travail et faire une autre grande saison de la série. »

Les fans peuvent découvrir la première saison de Maison du Dragon, actuellement diffusé sur HBO et HBO Max tous les dimanches à 21 h HE Le public espère voir une forme cohérente de narration et de succès lorsque la deuxième saison arrivera finalement, ce qui, selon Condal, est en phase d’écriture depuis quelques mois. Attendez-vous donc à voir la saison 2 monter en flèche sur le service de streaming au plus tôt en 2024.