House of the Dragon Showrunner dit que la série pourrait s’étendre à différentes époques

Ryan Condal s'est vu confier la tâche monumentale d'être le seul showrunner de Maison du Dragon Deuxième Saison. Miguel Sapochnik, qui a été co-showrunner de la série, a quitté la série après ses débuts en août. Gérer une série aussi importante que le dernier hit de HBO semble assez délicat, avec d'innombrables heures passées à écrire des scripts, à concevoir des décors, du maquillage, des costumes et tout ce qui doit être pris en charge pour Maison du Dragon.





Il ne serait pas surprenant que Condal veuille quitter la série après avoir réalisé son énorme entreprise. Cependant, lors d’une interview avec westeros.org, le showrunner / écrivain / créateur a déclaré qu’il aimerait en voir plus de la famille Targaryen à l’avenir. De plus, il taquine la possibilité d’explorer différentes époques de la série, citant Aegon’s Conquest comme l’une d’entre elles.

« J’adore Westeros, j’adore le monde de George. J’adorerais y être impliqué, tant que lui et HBO m’auront. Il est difficile de ne pas penser à où les choses pourraient aller. La série s’appelle Maison du Dragonça ne s’appelle pas La danse des dragons. Il s’agit de la dynastie Targaryen sous toutes ses formes, il s’agit de la maison Targaryen, vraiment, et je pense qu’il y a de nombreuses périodes fascinantes de l’histoire à raconter là-bas. Vous savez, il y a certainement [Aegon’s] Conquête. Je pense que nous racontons maintenant l’histoire de cette grande guerre civile qui se produit lorsque les deux parties ont des dragons, et je pense qu’il serait fascinant d’explorer également une époque où les Targaryen sont toujours au pouvoir mais n’ont pas de dragons. Comment menaceraient-ils alors leurs ennemis et comment toute la stratégie de guerre changerait-elle. Il y a beaucoup d’endroits où aller. J’aimerais certainement être impliqué. »

Aegon’s Conquest fait référence à Aegon Targaryen, qui a maîtrisé avec succès six des sept royaumes de Westeros avec ses sœurs, Visenya et Rhaenys, et leurs dragons. La période de temps est souvent mentionnée tout au long Jeu des trônes et Maison du Dragon et a longtemps été une guerre que le public voulait voir à l’écran.





Pourrait Maison du Dragon transformer en une série d’anthologie ?

L’histoire de Maison du Dragon a été entièrement concentré sur les événements menant à la Danse des Dragons à travers les six premiers épisodes. Ryan Condal et Miguel Sapochnik ont ​​jeté les bases de ce qui va arriver, et la description de la guerre civile des Targaryen prendra au moins quelques saisons à couvrir.

Cependant, même Condal admet qu’il existe de nombreux autres événements tout au long de l’histoire de Targaryen à Westeros et au-delà qui pourraient être explorés. Mis à part Aegon’s Conquest, le showrunner dit que regarder la famille sans le pouvoir de leurs dragons serait une tournure intéressante. On a rarement vu un Targaryen sans dragons, puisque Daenerys a reçu ses trois enfants à la fin de Jeu des trônes première saison. Les magnifiques créatures ailées ont été une présence significative dans Maison du Dragonce qui signifie que les Targaryen ont constamment une certaine forme de pouvoir tout au long des deux émissions.

Ce serait intéressant pour Maison du Dragon faire quelques saisons concentrées sur un point de l’histoire de la famille Targaryen avant de changer de chronologie. Cela pourrait permettre à l’émission d’être dans un format de style anthologie avec le même Maison du Dragon titre tout en changeant les acteurs et les équipes pour s’adapter à la nouvelle intrigue. Bien sûr, nous sommes à plusieurs années de la fin du projet actuel, mais l’idée n’en est pas moins excitante. Les fans peuvent voir Rhaenyra, Daemon, Criston Cole, Alicent Hightower et bien d’autres alors que nous nous dirigeons vers la célèbre danse de Maison du Dragon, première sur HBO et HBO Max tous les dimanches à 21 h HE