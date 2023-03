House of the Dragon Saison 2 présentera cinq nouveaux dragons

Il semble qu’il y aura plus de chaos ardent dans la deuxième saison de Maison du Dragon. Si vous pensiez que la saison 1 aurait pu utiliser plus de dragons, vous avez de la chance, car cela fait partie du plan de la saison 2. Cela a été confirmé directement par Ryan Condal, co-créateur et showrunner de la série. Par THR, Condal a parlé de ce qui va arriver dans le Game of Thrones préquelle lors d’une projection FYC, et il a promis pas moins de cinq nouveaux dragons dans la saison 2.





« Vous allez rencontrer cinq nouveaux dragons », a déclaré Condal, ne laissant aucune place à l’ambiguïté.

L’auteur George RR Martin était également présent et a fait l’éloge de Condal et du reste de la Maison du Dragon équipe. Il a noté comment il y avait des différences clés dans l’émission télévisée par rapport aux romans originaux, notant comment cela a contribué à faire de la finale de la saison 1, « Le Seigneur des marées », l’un de ses favoris particuliers.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je pensais que c’était vraiment puissant », a déclaré Martin. « Ce gars [Condal] a une équipe de rédaction incroyable. Parce que si tu lis mon livre Feu & Sang, ce que vous devriez, c’est une fausse histoire. Il y a donc beaucoup de détails qui sont absolument merveilleux et émouvants qui ne sont pas dans le livre. Ils ont ajouté des choses, et ils ont ajouté de bonnes choses, ce qui est important.

Cela doit être bon à entendre pour Condal, qui arrivait Maison du Dragon avec beaucoup de pression pour maintenir la qualité de l’histoire avec l’adaptation de l’émission télévisée. Quoi qu’il en soit, Martin pense qu’il subit beaucoup plus de pression pour terminer le Game of Thrones livres, ce que ses fans le supplient pratiquement de faire depuis de nombreuses années.

Martin a plaisanté: «La pression d’essayer de suivre la série originale n’est rien comparée à la pression d’essayer de terminer le roman. Cela m’a insomnie la nuit. Le spectacle? C’est le problème de Ryan.





La saison 2 ne sera pas plus légère en action

HBO

L’une des raisons pour lesquelles il y a plus de dragons à venir est que la saison 2 est censée être beaucoup plus lourde sur ses éléments d’action, et c’est un environnement dans lequel les créatures cracheuses de feu pourraient prospérer. Condal a précédemment taquiné comment la deuxième saison sera aussi pleine d’action qu’au milieu de Game of Thronesmais en même temps, rien de tout cela ne se sentira pressé.

« Nous arriverons au spectacle », a déclaré Condal, via Deadline. « Mais vous devez comprendre les complexités de ces gens avant qu’ils ne soient jetés dans la guerre. La deuxième série atteindra les rythmes que les gens attendaient du milieu de la série. Game of Thronesmais cela aura été mérité, et les téléspectateurs ressentiront les tragédies parce que nous y avons mis le travail. »

Saison 2 de Maison du Dragon n’a pas encore de date de sortie mais commencera la production dans un avenir très proche. Pour l’instant, les fans peuvent regarder la première saison en diffusant chaque épisode sur HBO Max.