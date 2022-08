House of the Dragon : qui sont les acteurs principaux de la série HBO

in

Avec l’accent mis sur maison targaryen et à quoi ressemblait la vie il y a 300 ans pour cette famille dont il est issu Daenerys Targaryence dimanche le premier spin-off de Jeu des trônes. La première saison aura un total de 10 épisodes et jusqu’à présent, c’était le seul confirmé par HBO, même s’il faut espérer que le signal ne tardera pas à donner le feu vert à un deuxième volet qui, depuis mai, serait déjà en cours d’écriture. Dans ce contexte, on vous dit qui sont les 8 personnages principaux que l’on verra dans la série.

+Les personnages principaux de House of the dragon

8 – Roi Viserys Targaryen

Interpreté par Paddy Considinefigure qui a été vue dans des films comme Fuzz chaud, L’ultimatum Bourne et la série Le troisième jour, ce personnage est connu pour être l’un des leaders avec le plus grand cœur jamais vu dans les Sept Royaumes. Du sang royal coule dans ses veines, puisque son grand-père occupait également le trône il y a des années et était connu comme « le vieux roi ». C’est sa place que se disputent ses héritiers.

7 – Princesse Rhaenys Targaryens

rhaenys est effectué par Ève Meilleurqui a été vu dans des productions telles que Infirmière Jackie Oui Le discours du roi. Bien qu’elle ait été un temps proche d’être la reine, elle a été déplacée par son cousin Viserys, pour le simple fait qu’il était un homme. Elle est mariée à Seigneur Corlys Velaryon et en plus d’être connue comme « La reine qui n’a jamais été », on peut la voir chevauchant ses dragons.

6 Alicent Hightower

Olivia Cooke (Prêt joueur un, Le son du métal) donne vie à la femme considérée comme la plus belle des Sept Royaumes. fille de Otto High Tower, la main du roi, a grandi dans le monde de la politique et a un œil vif et une grande intelligence pour performer dans ce monde. Elle est la seconde épouse du roi Viserys Ier Targaryensavec qui ils ont eu trois enfants, dont il veut Aegon être l’héritier du trône.

5 – Prince Démon Targaryen

Matt Smith (Venin) il se met dans la peau de ce redoutable guerrier de Westeros. Il est le frère cadet du roi et est considéré comme le principal héritier du trône. Sa vie n’est pas caractérisée par de bonnes valeurs morales, en raison de la promiscuité avec laquelle il évolue et des personnes dont il s’entoure, parmi lesquelles figurent des sorcières et des tueurs à gages. Pareil que rhaenysest très doué pour chevaucher des dragons.

4 – Rhaenyra Targaryens

Emma d’Arcyqui a été vu dans Chercheurs de vérité pour Amazon Prime Vidéoa été choisi pour jouer Rhaenyra Targaryen. Elle est l’aînée du roi et la seule que Viserys eut avec sa première femme, aemma aryn. Capable de chevaucher des dragons, elle est une autre des héritières légitimes du trône, qui doit surmonter les obstacles imposés par sa belle-mère et son frère, qui croient que seul un homme peut régner.

3 – Otto High Tower

Rhys Ifanle chiffre de Notting Hill Oui L’incroyable homme-araignée, est le chargé d’interpréter la main du roi. Une personne très capable à la fois d’agir politiquement et de conseiller pour la guerre. Pour lui, Daemon est le vrai problème et malgré sa loyauté envers le roi, il a aussi ses propres plans pour que sa famille grandisse au pouvoir.

2 – Mysaire

Sonoya Mizuno (Ancienne machine, La La Terre) est l’actrice qui a été choisie pour donner vie à Mysaire. De fille de paysans de le débarquement du roia réussi à grandir et à se développer jusqu’à devenir l’un des principaux alliés du prince Démon Targaryenl’héritier qui a le plus de chances d’accéder au trône.

1 – Seigneur Corlys Velaryon

Steve Toussaint (Petite hache) se met dans la peau de ce personnage connu sous le nom de « Le serpent de mer », qui pendant un moment a été mentionné comme ayant ses propres retombées. Il est le patriarche de la maison Velaryonune famille aussi puissante que les targaryence qui peut être un gros problème en raison de la grande flotte qu’il possède et du fait qu’il est l’une des personnes les plus riches du monde.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂