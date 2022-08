House of the Dragon : Qui est Rhaenys Targaryen et qu’est-ce qui la rend si spéciale ?

Dans le nouveau jeu des trônes série préquelle Maison du Dragon elle représente l’un des personnages les plus importants de la Maison Targaryen : Rhaenys Targaryen.

Le cousin du roi Viserys I Targaryen est représenté dans la série de Ève Meilleur et joue un rôle déterminant dans la quête de pouvoir de la famille Targaryen. Nous vous présentons le nouveau personnage de l’épopée fantastique de George RR Martin.

Rhaenys Targaryen dans La Maison du Dragon

Dans le modèle de George RR Martin ainsi que dans la nouvelle série GoT « House of the Dragon », Rhaenys Targaryen est l’un des personnages les plus importants de l’histoire.

La princesse Rhaenys de la maison Targaryen est la seule Fille du prince héritier Aemon Targaryen et son Consort Joslyn Baratheon.

comme Cousin du roi Viserys I et le Prince Daemon Targaryen en a un aussi Revendiquer le Trône de Fer et la direction des Sept Royaumes, bien qu’elle ait été ignorée au profit de son cousin Viserys en raison de son sexe. Au lieu de cela, elle obtient le titre du peuple Reine des coeurs.

La danse des dragons et l’héritage des Targaryen

Avec votre Époux de Lord Corlys VelaryonMaître des Navires et membre du Petit Conseil, et de ses deux enfants, Laena et Laenor, elle continue de chercher de l’influence à la cour et au La soif de pouvoir des Targaryen sur.

Cependant, lorsqu’elle privé de son héritage les Velaryons se retirent avec colère de la cour royale. Son fille Laena devait finalement devenir la nouvelle épouse du roi Viserys, mais Alicent Hightower a été choisi par lui. Au lieu de cela, Laena épouse Viserys frère démon et son fils Laenor épouse la fille et héritière de Viserys, Rhaenyra Targaryen.

Au soi-disant Danse des dragonsqui traite de l’héritage et de la succession au trône des Sept Royaumes, elle et son demi-frère Aegon II Targaryen jouent un rôle important.

Rhaenys est décrit comme intelligent et capable, avec une personnalité fougueuse et fière. Même dans la vieillesse, elle est audacieuse et intrépide. Elle a une armure en acier et en cuivre et est également Cavalier du dragon Meleys.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube