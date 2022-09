House of the Dragon: première de l’épisode 3 sur HBO Max

hbo max

House of the Dragon revient une nouvelle semaine avec son chapitre 3 sur la plateforme HBO Max. Si vous souhaitez le voir en même temps que tout le monde, consultez ici son horaire exact dans votre pays.

©Warner MediaHouse of the Dragon: première de l’épisode 3 sur HBO Max.

Warner Bros. est en train de fusionner avec Découverte et les conséquences ne sont pas les meilleures avec la vague d’annulations qu’ils ont eues, mais il n’y a aucun doute sur le résultat satisfaisant de Maison du Dragon. Tout en discutant de l’avenir du service de streaming hbo maxles deux chapitres de la préquelle de jeu des trônes sont devenus des succès d’audience mondiaux et se préparent à présenter leur épisode 3. Connaître l’heure de lancement en Amérique latine et en Espagne !

L’histoire a commencé avec Viserys Ier Targaryens attendant son fils, mais il meurt en couches avec sa femme, Aemma. Le prochain commandant aurait été son frère, Démonmais devant ses attitudes le roi décide de le bannir de Westeros et nomme à la place sa fille, Rhaenyra, qui n’avait jamais été prise en compte en tant que femme, comme cela s’est produit avec Rhaenys. Dans l’épisode 2, intitulé « Le prince voyou »on en a appris plus sur les intentions du personnage incarné par Matt Smith.

Un an s’est écoulé depuis la mort d’Aemma et Viserys doit prendre la main d’une nouvelle femme, alors Seigneur Corlys Velaryon Il lui propose d’épouser sa fille, Laéna. Bien que ce serait le plan indiqué d’avoir une famille comme les Velaryon comme allié et qu’ils montreraient leur pouvoir devant le continent, le roi décide de ne pas le faire, puisqu’il s’agit d’une fille de 12 ans. Dans une décision qui a surpris tout le monde, il choisit de s’engager à Haute tour d’Alicentla fille de sa main, Otto.

Pendant, Démon il essaie d’attirer l’attention de son frère en volant l’un des œufs de dragon, car il prétend qu’il épousera Mysaria et aura un enfant à Dragonstone. Otto High Tower et un groupe d’hommes de la garde se rend sur place pour tenter de le récupérer, mais celui qui le fait finalement est Rhaenyra apparaissant étonnamment et parlant directement à son oncle. En clôture, une rencontre entre Corlys Velaryon et Démonproposant une union et montrant sa force contre les pirates Craghas Drahar qui apparaissent au début.

+ Quand est-ce que la première de l’épisode 3 de House of the Dragon

Le troisième chapitre de Maison du Dragonappelé « Deuxième de son nom »sera diffusé ce dimanche 4 septembre sur la chaîne HBO et la plateforme HBO Max. Selon les informations officielles, il durera 58 minutes. Si vous êtes en Amérique latine, vous pourrez regarder l’épisode dans la nuit du même jour, mais dans le cas de l’Espagne, vous devrez vous lever tôt. Connaissez votre temps!

+ À quelle heure commence la première de l’épisode 3 de House of the Dragon

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 19h00.

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 20:00.

Chili, Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 21h00.

Argentine, Paraguay, Brésil et Uruguay : 22h00.

Espagne: 03h00 (lundi 5 septembre)

