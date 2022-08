House of the Dragon: première de l’épisode 2 sur HBO Max

hbo max

Le deuxième chapitre de House of the Dragon arrive sur la plateforme HBO Max et ici nous vous dirons à partir de quelle heure vous pouvez vous y attendre. Aussi bien en Amérique Latine qu’en Espagne !

© HBOMaxHouse of the Dragon: première de l’épisode 2 sur HBO Max.

Maison du Dragon a fait ses débuts sur grand écran sur HBO et le service de streaming hbo max le dimanche 21 août, étant le grand succès de la télévision en devenant le meilleur lancement d’audience d’une série à ce jour en 2022 aux États-Unis. Force est de constater que la hype et les attentes sont revenues de la meilleure des manières et cela s’est d’ailleurs montré avec les commentaires des fans sur les réseaux sociaux. Maintenant, la prochaine étape est l’épisode 2.

Cette nouvelle histoire est une préquelle de jeu des trônesd’après le roman Feu et sang par George R. R. Martin. Ici, nous nous situons 200 ans avant le spectacle original et l’accent sera mis sur le famille targaryenpuisque nous connaîtrons ses secrets et les raisons de la rupture de la Chambre avant l’élection du roi Viserys I de son héritier, générant un conflit entre sa fille Rhaenyra Et son frère Démonconnue sous le nom de danse des dragons.

Dans l’épisode 1, intitulé « Les Héritiers du Dragon »commence par les premiers pas d’un de ses protagonistes, Rhaenyra Targaryenqui indique clairement quelles sont ses intentions et n’a aucun intérêt dans sa position au sein du donjon rouge, en raison de plus de commentaires de Haute tour d’Alicent. Il se trouve que le roi attend de son fils qu’il en fasse son héritier, mais finalement l’accouchement ne se passe pas bien et sa femme, Aemma, et l’enfant meurent.

D’autre part, Démon Targaryen il est le centre des ennuis à King’s Landing en étant le City Watch et en prenant la liberté d’agir à sa manière, mais il n’aime pas le King’s Council. Lorsque ses intentions de devenir le prochain grand coup de Westeros sont révélées, Viserys le renvoie à Runestone avec son dragon et est Rhaenyra celui choisi comme son héritier officiel.

+ Quand l’épisode 2 de House of the Dragon est-il diffusé ?

Le deuxième chapitre de Maison du Dragonqui n’a pas encore de nom et sera annoncé au moment de son lancement, sera présenté en première ce dimanche 28 août sur HBO et la plateforme HBO Max.. Selon les informations officielles, il durera 54 minutes et continuera d’avoir un impact sur le public, en particulier en ce qui concerne les dragons. Revoyez à quelle heure vous devriez l’attendre !

+ À quelle heure sort l’épisode 2 de House of the Dragon sur HBO Max

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 19h00.

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 20:00.

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 21h00.

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 22h00.

Espagne: 03h00 (lundi 29 août)

