House of the Dragon : première bande-annonce officielle du prequel de Game of Thrones

La première bande-annonce complète de House of the Dragon est maintenant disponible et promet d’élargir l’univers de Game of Thrones. Ne le manquez pas!

© HBOMaxHouse of the Dragon : première bande-annonce officielle de la préquelle de Game of Thrones.

Maison du Dragon Il est en production depuis longtemps, principalement en raison de la pandémie de coronavirus, mais ils sont déjà dans la dernière ligne droite. Ce jeudi, la préquelle de Le Trône de Fer a présenté sa première bande-annonce complèteaprès de petites avancées révélées ces derniers mois, où ils ont annoncé que la prochaine adaptation qui se concentrera sur la famille Targaryen sera disponible à partir du 21 août sur HBO et le service de streaming hbo max.

« Basée sur le livre Fire & Blood de George RR Martin, la série racontera l’histoire de la Maison Targaryen (également connue sous le nom de la Maison qui nous a donné la Mère des Dragons, Daenerys Targaryen) et se déroulera 300 ans avant les événements de Game des trônes », avance son synopsis officiel. L’histoire racontera les secrets d’une des familles les plus puissantes du monde, dans ce qui sera le début de sa fin.

+Première bande-annonce officielle de House of the Dragon

Après un temps sans nouvelles, de nouveaux détails sur le programme ont été connus ces dernières semaines et les fans ont clairement fait part de leur enthousiasme. La série originale est parmi les meilleures de tous les temps, au-delà d’une dernière saison disputée, mais il ne fait aucun doute qu’elle est l’une des franchises télévisées les plus importantes aujourd’hui et sa prochaine étape avec Maison du Dragonspectacle qui vient de sortir sa première bande-annonce complète. Regardez-le ici!

La bande-annonce s’ouvre sur des gros plans de personnages qui semblent familiers aux téléspectateurs, tels que Rickon Stark, Corlys Velaryon et Walden Baratheon. Rapidement, la brutalité est présente, ainsi que l’étincelle du conflit entre les Targaryen avec la phrase de rhaenys un Rhaenyra: « Les hommes préfèrent mettre le feu au royaume plutôt que de voir une femme monter sur le trône de fer », puisque la jeune femme s’est fait passer pour laisser la place à son cousin masculin. Enfin, nous avons l’un des prétendants au trône tel qu’il est Démonface à face avec un dragon.

Pour le moment, le casting officiellement annoncé est le suivant : Paddy Considine (Roi Viserys Targaryens), Olivia Cooke (Alicient Hightower), Emma d’Arcy (Rhaenira Targaryen) Matt Smith (Démon Targaryens) Steve Toussaint (Seigneur Corlys Velaryon), Ève Meilleur (Rhaenys Velaryon), Rhys Ifan (Otto Hightower), Sonoya Mizuno (Mysaria), Emilie Carey (la jeune Alice Hightower) et Milly Alcock (Jeune Rhaenyra Targaryen). Maison du Dragon aura une saison de 10 épisodes et présentera le prochain 21 août.

