House of the Dragon : pourquoi le personnage d’Olivia Cooke, Alicent Hightower, est vital

House of the Dragon raconte l’origine de la maison Targaryen où Otto Hightower est essentiel à l’intrigue tout comme sa fille Alicent. Attention!

©IMDBMaison du Dragon

Maison du Dragon présente dans HBO A la reine Haute tour d’Alicent qui était la fille de Otto High Tower et la deuxième épouse de Roi Viserys Ier Targaryen avec qui ils eurent quatre enfants : Aegon II, Aemond, Helaena et Daeron. Elle est décrite comme une femme belle et intelligente qui conserve ses qualités physiques même après avoir accouché quatre fois. Lorsque le roi Viserys I est décédé, elle s’est arrangée pour qu’Aegon II soit couronné.

Alicent a défendu sans succès son père, Otto, quand Aegon II l’a remplacé comme Main du Roi par Criston Cole. A cette époque naît une rivalité entre l’ancienne reine et Rhaenyrafille de Viserys qui épargne la vie d’Alicent en lui disant qu’elle fait « pour l’amour de notre père, qui t’a aimé autrefois ». Après avoir appris les campagnes planifiées de Rhaenyra contre le prince Aemond et le prince Daeron, Alicent a plaidé pour la paix.

L’importance d’Alicent !

Puis le sept royaumes serait divisé entre Rhaenyra et Aegon II, le fils d’Alicent prenant les Stormlands, Westlands et Reach, régnant depuis Oldtown, tandis que Rhaenyra pourrait gouverner les Crownlands, Riverlands, le Vale of Arryn, les Iron Islands et le Nord. Sa belle-fille a rejeté les termes de cette offre.

La relation tendue entre Alicent et Rhaenyra se poursuivra tout au long de la Danse des dragons lorsque l’ex-femme de Viserys a accepté à contrecœur d’épouser Jaehaera avec le fils de Rhaenyra, le prince Aegon le Jeune, cimentant davantage la relation de ces familles qui avaient été dans tant de conflits mais qui ne peuvent évidemment pas concevoir un avenir en dehors les unes des autres.

Alicent Hightower est personnifié dans Maison du Dragon pour Olivia Cooke qui dans son générique a les films Planche Ouija, Ready Player One Oui Singularité nue en plus de la série télévisée Motel Bates, Salon de la vanité Oui Chevaux lents. Sûrement sa participation à l’émission de HBO la mettre sous les projecteurs du public et propulser sa carrière professionnelle. Une jeune version d’Alicent est jouée dans la série par Emilie Carey.

