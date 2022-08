House of the Dragon perd l’un de ses showrunners avant la saison 2

Pour le meilleur ou pour le pire, l’équipe créative du Jeu des trônes série dérivée Maison du Dragon. Selon The Hollywood Reporter, il a été rapporté que Miguel Sapochnik, qui a été réalisateur et co-showrunner de la première saison aux côtés de Ryan Condal, quitte la série dans ce rôle. Il restera à bord en tant que producteur exécutif et a signé un nouveau contrat avec HBO pour développer de nouveaux projets, mais de manière créative, son temps sur Maison du Dragon est dit terminé.

Word is Condal sera le seul showrunner à partir de la saison 2. Comme pour la première saison, il consultera l’auteur original George RR Martin pour aider à guider l’histoire. Sapochnik peut également avoir quelques idées qui seront utilisées dans la deuxième saison, car il a déjà été rapporté que lui et Condal avaient déjà tracé la saison 2.

Dans une déclaration concernant sa sortie, Sapochnik a déclaré :

« Travailler au sein du Trônes l’univers au cours des dernières années a été un honneur et un privilège, en particulier passer les deux dernières avec l’incroyable distribution et l’équipe de Maison du Dragon. Je suis tellement fier de ce que nous avons accompli avec la saison 1 et ravi de la réaction enthousiaste de nos téléspectateurs. C’était incroyablement difficile de décider de passer à autre chose, mais je sais que c’est le bon choix pour moi, personnellement et professionnellement. Ce faisant, cependant, je suis profondément réconforté de savoir qu’Alan rejoindra la série. C’est quelqu’un que je connais et que je respecte depuis longtemps, et je pense que cette précieuse série ne pourrait pas être entre de meilleures mains. Je suis si heureux de continuer à faire partie de HBO et Maison du Dragon famille et, bien sûr, je souhaite à Ryan et à son équipe du succès et tout le meilleur pour la saison 2 et au-delà.

Alors que Condal continuera d’être le seul showrunner, il a également été signalé qu’Alan Taylor interviendrait en tant que producteur exécutif et réalisateur de plusieurs épisodes. Taylor, qui a travaillé auparavant sur Jeu des trônesa également abordé ce changement dans une déclaration personnelle.

« C’est un plaisir et un honneur d’être de retour à HBO, de m’immerger dans le monde des Targaryen, j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Ryan en tant que Maison du Dragon se développe dans sa deuxième saison. Ryan, Miguel et George se sont lancés dans une histoire extraordinaire, dans un univers riche et fascinant. Revenir à Westeros sera une entreprise énorme et j’ai hâte de relever le défi.

Une déclaration supplémentaire de HBO se lit comme suit :

« Miguel Sapochnik a fait un travail incroyable sur la première saison de Maison du Dragon, établissant son apparence et sa sensation de signature. Cette série n’aurait tout simplement pas pu se dérouler comme elle l’a fait sans lui. Bien que nous aurions aimé que Miguel continue dans le même rôle, nous sommes ravis d’avoir sa collaboration continue dans cette nouvelle capacité créative. Pour l’avenir, nous entretenons une relation de plusieurs décennies avec Alan Taylor, et nous sommes ravis qu’il rejoigne Ryan et repose la talentueuse équipe.

Malgré les problèmes liés à la perte d’un co-showrunner, l’avenir s’annonce très prometteur pour Maison du Dragon. La série a battu des records lors du lancement de son premier épisode, incitant rapidement HBO à commander une deuxième saison. Le deuxième épisode a attiré encore plus de téléspectateurs, ce qui suggère que le bouche à oreille a attiré plus de téléspectateurs désireux de donner une chance aux retombées. Pour l’instant, la saison 2 n’a pas de date de première, mais vous pouvez voir les deux premiers épisodes sur HBO Max. De nouveaux épisodes font leurs débuts sur HBO et HBO Max le dimanche soir.