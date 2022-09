House of the Dragon ou Le Seigneur des anneaux ? : les séries qui ont généré le plus de recherches

in

diffusion

Amazon Prime Video et HBO Max ont publié deux préquelles très importantes : Maison du Dragon Oui Le Seigneur des Anneaux, les anneaux de pouvoir. Mais, lequel est celui qui a généré le plus de recherches au Mexique ?

© HBO Max / Prime VidéoMaison du Dragon vs. le Seigneur des Anneaux

Il y a des séries qui créent des tendances et ne cessent de croître. Bien que les années passent, ils sont toujours très choisis et retenus par les fans. Tel est le cas de jeu des trônes, ce qui est inoubliable pour de nombreux téléspectateurs. Cependant, quelque chose comme cela s’est également produit avec les sagas cinématographiques, comme c’est le cas avec Le Seigneur des Anneaux. Ces films ont connu un succès mondial au point que la trilogie est l’une des plus acclamées encore aujourd’hui.

À tel point que des plateformes comme hbo max Oui Amazon Prime Vidéo Ils ont choisi d’y retourner pour miser sur ce type de productions. Bien qu’à cette occasion, ils l’aient fait différemment, en créant leurs préquelles. Dans le cas du premier qu’ils ont lancé, il y a quelques jours, Maison du Dragonqui fonctionne comme une préquelle de jeu des trônes. De son côté, Prime vient de sortir, dans le monde entier, Le Seigneur des Anneaux, les anneaux de pouvoirqui se déroule des milliers d’années avant les films de Peter Jackson.

Cependant, la vérité est qu’en dehors du fait que ces deux préquelles sont très appréciées du public, il y en a une qui a suscité beaucoup plus d’intérêt. Et de spoilersnous vous révélons de quoi il s’agit.

+ Le prequel qui a généré le plus d’intérêt :

Oui ok Le Seigneur des Anneaux Oui Maison du Dragon Ils ne sont pas liés les uns aux autres, la vérité est que les fans et les adeptes de chacun sont devenus fous avec leurs premières. C’est pourquoi, dès lors, de nombreux doutes sur chaque fiction ont surgi chez les téléspectateurs. Les deux titres ont donc commencé à devenir viraux sur les réseaux sociaux. En fait, ils sont arrivés au point où ils sont devenus des concurrents sur les tendances de Google.

Cependant, la vérité est quecelui qui a réalisé le plus de recherches après sa première était Le Seigneur des Anneaux. Comme le révèle Trends, la série de Amazon Prime Vidéo dans les 4 dernières heures au Mexique a effectué au total 25 % de recherches en plus que Maison du Dragon. Alors que dans la dernière heure le dépasse de 34 % des recherches au total. C’est-à-dire que pour le moment, c’est la production qui suscite le plus d’intérêt.

Même ainsi, il convient de noter qu’il vient d’être publié, il se peut donc que dimanche prochain les statistiques soient modifiées. Ceci est dû au fait Maison du Dragon sort un nouvel épisode chaque dimanche, tandis que Le Seigneur des Anneaux Il fait de même le vendredi.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂