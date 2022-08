House of the Dragon ou Game of Thrones : quelle série remporte les critiques ?

HBO

Ce dimanche arrivera sur HBO et HBO Max la première diffusion de ce spin-off de Jeu des trônes centrée sur la maison Targaryen.

©IMDBLa série comptera 10 épisodes.

Il nous reste un peu plus de 24 heures avant de pouvoir enfin voir le premier des dix épisodes qui composeront le premier volet de Maison du Dragon. Le spin-off de Jeu des trônes arrive avec la tâche difficile d’effacer catégoriquement tous les souvenirs qui restaient du dernier opus de la série qui avait comme showrunners DB Weiss et David Benioffce qui a laissé les fans très indignés qui ont même tenté de récolter des fonds pour qu’il soit à nouveau filmé et corrige toutes ses erreurs.

Dans ce contexte, la grande question est de savoir combien d’attentes on peut placer autour de ce premier épisode de Maison du Dragon, dont le titre officiel n’a pas encore été publié. Si nous sommes guidés par Tomates pourriesle site web chargé de recueillir les avis des spécialistes du cinéma et des séries du monde entier, il y a un gagnant clair qui l’emporte parmi Jeu des trônes et ses retombées.

La première chose à préciser est que, jusqu’à présent, aucune critique officielle n’a été publiée, à l’exception de celle d’un utilisateur de Tomates pourries qui semble avoir vu l’épisode et a pris sur lui de lever le pouce. « Maison du Dragon montre que nous sommes entre de bonnes mains. En fait, il y a des flashs qui laissent penser qu’on peut récupérer le meilleur de Jeu des trônescouvrant nos horribles souvenirs collectifs de la saison »l’utilisateur a écrit akhil arora.

Selon Tomates pourriesle premier épisode de Maison du Dragon Il a un taux d’approbation de 85 %. Même si ce n’est pas mal du tout, il faut se rappeler que « L’hiver arrive »le premier des chapitres de Jeu des trônes, a actuellement un taux d’approbation de 100 % sur cette page d’avis populaire. La barre sera assez haute pour le show, surtout si l’on tient compte de l’ensemble de la première saison de Jeu des trônesqui a dans Tomates pourries 90 % d’approbation pour les critiques et 96 % pour les utilisateurs (pour la série complète, les chiffres chutent à 89 % pour les spécialistes et 85 % pour les téléspectateurs).

+Quand y aura-t-il des nouvelles de la deuxième saison de House of the dragon

La saison 2 n’a pas encore été officiellement confirmée. Maison du Dragon mais les rumeurs suggèrent que ce sera un fait et HBO donnera son feu vert au deuxième volet de ce spin-off de Jeu des trônes. A noter que, depuis le mois de mai, des rumeurs circulent selon lesquelles la prochaine saison a déjà commencé à s’écrire et prend forme. La logique serait qu’entre ce dimanche et le suivant, HBO est chargé de confirmer officiellement que les prochains chapitres ont déjà l’approbation des dirigeants pour commencer à être réalisés. L’autre option est d’attendre la première de la série de Le Seigneur des Anneaux (avec qui il sera en concurrence dans les semaines à venir), pour éclipser son lancement et pour que tout le monde en parle sur les réseaux de Maison du Dragon et pas tellement de les anneaux de pouvoir.

