House of the Dragon : nouveaux détails officiels de la deuxième saison et troisième confirmés ?

Maison du Dragon est devenue l’une des séries les plus populaires de l’année écoulée, attirant l’attention du public du monde entier du dimanche au dimanche. De la précédente, il y avait une grande attente car c’était une préquelle de Game of Thrones et ce fut un succès sur le service de streaming HBO Max. Maintenant, ils travaillent sur leur deuxième saison, mais des rapports récents indiquent que la troisième se rapproche.

C’est une adaptation du roman. Feu & Sang de George RR Martin, réalisé par Ryan Condal et Michel Sapochnik, qui quitte son poste de showrunner pour le deuxième volet. Bien que l’enthousiasme ait grandi pour voir de quoi parlait cette histoire, il y avait aussi un regard oblique après ce qui était la fin de l’émission originale dans sa saison 8, ce qui ne laissait pas tout le monde heureux et craignait ce qu’ils feraient. Cependant, le résultat a été tout à fait satisfaisant.

+ Nouveaux détails de House of the Dragon 2

D’après ce qui a été rapporté exclusivement par Date limite, la production HBO prévoit une deuxième saison du programme de seulement 8 épisodes, soit deux de moins que le premier volet. Il a également été confirmé que le tournage des nouveaux chapitres commencera dans les prochaines semaines au Royaume-Uni et on pense une date de sortie pour mi-2024.

Dans un premier temps, le plan était d’avoir 10 épisodes, mais cela a été changé et a conduit à quelques réécritures de script. En outre, le changement de direction chez Warner Bros. Discovery a été crucial, car ils ont signalé que l’objectif principal était la réduction des coûts. D’autre part, l’équipe créative imagine trois ou quatre saisons maximum pour la durée de la sérieet les responsables s’efforcent de schématiser les histoires à raconter.

Compte tenu de cela, la troisième saison de Maison du Dragon se rapproche de l’officialisation, avant même la première du second, puisque HBO a promis d’aller de l’avant avec les scripts, le casting et un plan de production pour la chaîne qui pense le projet sur le long terme. Finalement, il a été divulgué que dans le deuxième épisode, nous verrons une grande bataille qui devrait se poursuivre dans la partie 3.

