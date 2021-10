House of the Dragon : Nikolaj Coster-Waldau parle du prequel de Game of Thrones

La pression des acteurs de Maison du Dragon ça ne doit pas être facile à supporter. En plus de rejoindre une franchise aussi réussie que celle inspirée par le travail de George RR Martin, ils devraient faire tout leur possible pour être à la hauteur de ce qui a été vu dans Game of Thrones entre 2011 et 2019. C’est quelque chose qui est très clair Nikolaj Coster-Waldau, qui a parlé avec Le journaliste hollywoodien sur le nouveau spin-off de la saga.

Situé des centaines d’années avant celui vu dans Game of Thrones, le prequel se concentrera sur le royaume de les targaryen et sa présence à Westeros. Paddy considère sera le puissant vicerys du roi, bien que, comme dit dans l’émission originale, sa place sur le trône ne durera pas trop longtemps. Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Sonoya Mizuno, Steve Toussaint et Rhys Ifans compléter le casting du spectacle inspiré par Feu et sang.

Coster-Waldau Il a dit qu’il avait vu l’avancée officielle de Maison du Dragon et qu’est-ce que « Intrigué » pour voir ce qu’il adviendra de la série qui débutera en 2022. « Je suis aussi curieux que n’importe qui », a déclaré l’artiste chargé d’interpréter Jaime Lannister au spectacle HBO. Il était alors chargé d’apaiser les angoisses des fans pour éviter des exigences excessives à ses nouveaux collègues de la saga.

« C’est une série très différente. C’est sa propre série. Je souhaite juste que ce soit génial. Je souhaite le succès de Game of Thrones ne gênez pas les gens lorsqu’ils font l’expérience de ce nouveau spectacle. », a-t-il souligné. De plus, il a souligné que pour ceux qui faisaient partie de la série originale, le succès n’a pas été immédiat. «Je pense qu’ils n’auront pas le luxe que nous avions. Ils devront commencer là où nous étions dans la saison quatre ou cinq, car ils vont les comparer à cela. Mais je veux que ce soit un énorme succès pour eux. », condamné Nikolaj.

Les morts les plus choquantes de Game of Thrones

L’un des plus grands défis pour Maison du Dragon sera à la hauteur des surprises et des rebondissements dramatiques de la fiction originale. Game of Thrones Il se caractérisait par le fait de montrer des personnages que les fans aimaient puis de les effacer d’un seul coup par des trahisons et des plans machiavéliques. Bien sûr, cela allait de pair avec des séquences géniales et sanglantes.

Si nous devons parler des décès les plus choquants de Game of Thrones, ceux qui ne peuvent être laissés de côté étaient ceux de Barathéon de Tommen ou l’explosion de Septum de Baelor avant ce moment. Vous pouvez aussi parler de Hodor, avec ce qui était une histoire d’origine pour son surnom, Revenge Against Petit doigt et la mort et la résurrection de Jon neige. Mais sans aucun doute, l’un des moments inoubliables a été l’épisode « Les Pluies de Castamere », où Walderfrey trahi Rob et Catelyn Stark dans ce qui est devenu connu sous le nom « Le mariage rouge ».

