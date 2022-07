House of the Dragon n’est que le début des retombées de Game of Thrones, déclare Showrunner

Maison du Dragon est le premier Jeu des trônes spin-off pour atteindre HBO ; cependant, ce ne sera peut-être pas le dernier. La prochaine série se concentrera sur la dynastie Targaryen et la guerre civile qui s’ensuit. Jusqu’à présent, nous n’avions que le Une chanson de glace et de feu adaptation, Jeu des trônes. Cependant, il existe de nombreuses sources de George RR Martin qui pourraient être intégrées dans des émissions de télévision.

Lors d’une interview avec The Hollywood Reporter, le co-showrunner Miguel Sapochnik explique comment Maison du Dragon pourrait être la base de plus d’histoires à l’avenir. « Les Targaryen s’étendent dans les deux sens », dit Sapochnik. « Donc, en tant que colonne vertébrale d’autres histoires et retombées possibles … c’est un excellent point de départ. » Sapochnik a raison. Les Targaryen ou d’autres personnages introduits dans la série peuvent être explorés à tout moment, de la conquête d’Aegon au Doom of Valyria.

Le directeur du contenu de HBO, Casey Bloys, a déclaré: « J’ai aussi aimé l’idée de me concentrer sur une seule famille, et évidemment les Targaryen ont beaucoup de drames à faire. J’ai aussi aimé la façon dont les empires peuvent tomber rapidement – ce sont les types de conversations que nous sommes avoir dans notre propre pays, ce dont je ne pense pas que nous aurions pensé parler il y a 20 ans. »

Préparez-vous à retourner à Westeros le mois prochain, le 21 août, avec Maison du Dragon. La dernière bande-annonce de la série est disponible ci-dessous.

HBO est à toute vapeur avec le Jeu des trônes Univers

Maison du Dragon n’est pas le premier Jeu des trônes retombées prévues ; c’est juste le premier à toucher le public. Initialement, un spin-off tournant autour de The Long Knight, intitulé Lune de sangserait le premier spin-off du Jeu des trônes la franchise. Cependant, la série mettant en vedette Naomi Watts a finalement échoué après un épisode pilote de 30 millions de dollars.

En mars 2021, la nouvelle a éclaté que trois autres A OBTENU retombées étaient en préparation, la première étant Le serpent de mer. La préquelle se concentrerait sur Corlys Velaryon, alias The Sea Snake, un personnage joué par Steve Toussaint dans le Maison du Dragon série. On ne sait pas comment le personnage se chevaucherait entre les deux émissions, et cela peut dépendre de sa popularité auprès du public.

Dix mille navires est également en préparation chez HBO, à la suite de la princesse Nymeria, ancêtre de la maison Martell qui a fondé Dorne. Amanda Segel écrit la série et a déjà livré quelques brouillons à George RR Martin. De plus, il y a une rumeur Fond de puces série centrée sur les bidonvilles de King’s Landing présentés dans l’émission originale, où vivent les habitants les plus pauvres de la capitale de Westeros. Le mois dernier, une série de suites mettant en vedette Jon Snow de Kit Harrington aurait été en préparation, Emilia Clarke confirmant la nouvelle.

Il semble que HBO et George RR Martin ne ralentissent pas avec l’expansion de Jeu des trôneset nous ne devrions nous attendre à entendre plus d’annonces à l’avenir.