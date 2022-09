House of the Dragon : memes et réactions à l’épisode 6 sur HBO Max

hbo max

House of the Dragon a créé son sixième chapitre sur la plateforme HBO Max et, comme cela arrive tous les dimanches, les fans se sont tournés vers les réseaux pour donner leur avis sur ce qui s’est passé.

© HBOMaxHouse of the Dragon : memes et réactions à l’épisode 6 sur HBO Max.

Le sixième dimanche est arrivé au cours duquel les fans de l’univers de jeu des trônes apprécié un nouvel épisode de Maison du Dragonla préquelle centrée sur la famille Targaryen, via l’écran HBO et le service de streaming hbo max. A cette occasion, est arrivé le changement de distribution qui avait été avancé, depuis Milly Alcock et Emily Carey ont laissé leurs papiers Rhaenyra et Alicent être remplacé par Emma D’Arcy et Olivia Cook comme leurs versions pour adultes. Comment le public l’a-t-il vécu ?

Dans le chapitre précédent, l’union entre Rhaenyra Oui Laenor Velaryon, bien qu’ils aient précisé que les deux pouvaient « dîner » en dehors du mariage sans explication. D’autre part, Alicent découvre que l’héritière du trône de fer a trompé son père et Ser Criston Cole il a avoué avoir couché avec elle, alors maintenant la reine le prend comme confident. Le soir du mariage, Cole bat à mort l’amant de Laenorfaisant clairement part de sa colère envers la jeune femme.

Avec un saut dans le temps de dix ans, l’épisode commence par la naissance d’un nouveau fils de Rhaenyra et sa confrontation constante avec Alicent, qui reste l’épouse du roi et garde ses alliés proches. Petit à petit, nous apprenons à connaître les enfants de l’autre, mais la tour suivez ce que votre père vous a dit Otto et mentionne à Aegon II qu’il doit se battre pour sa position et que c’est lui qui doit prendre le commandement et non sa tante.

D’autre part, nous avons Démonqui s’est marié Laena Velaryon, qui est enceinte, mais ils restent tous les deux loin de King’s Landing. Pendant ce temps au Donjon Rouge, des rumeurs sur la paternité de Laenor et on dit qu’en réalité le père des enfants de Rhaenyra c’est Ser Harwin Strongqui frappe fort Christophe Cole pour l’avoir suggéré devant lui. Pour cette raison, son père et main du roi, Lyonel Strongtente de démissionner de son poste, mais Viserys empêche. Cependant, il décide de retourner à Harrenhal avec son fils.

Une fois là-bas, Harwin et Lyonel Strong sont tués par un incendie au château de Harrenhal, mais il nous est révélé que c’était une cascade. Larys fortl’un des confidents de Haute tour d’Alicent, qui affirme que ce n’est pas ce qu’il leur souhaitait. Quant à Démonregarde Vhagar brûler Laéna pour ne pas pouvoir accoucher. Pour sa part, Rhaenyra reviens avec Laenor à Peyredragon aux rumeurs qui ont surgi dans le château. Un épisode 6 aux multiples événements, mais comment les fans l’ont-ils vécu ?

+ Memes et réactions à l’épisode 6 de House of the Dragon

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂