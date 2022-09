Ma HBO

Le cinquième chapitre de House of the Dragon est arrivé sur la plateforme HBO Max, avec de nouveaux événements dans la vie des protagonistes et l’avenir de Westeros. Comment le public a-t-il réagi ?

House of the Dragon : memes et réactions à l'épisode 5 sur HBO Max.

Les dimanches étaient à nouveau un classique pour HBO et le service de streaming HBO Max avec la sortie de nouveaux épisodes de Maison du Dragon. la préquelle de jeu des trônes Il a créé sa cinquième entrée correspondant à sa première saison et a de nouveau laissé de grandes sensations à ses fans, qui ont commenté chacune des situations les plus remarquables vues ce soir, via les réseaux sociaux.

Précédemment, Démon Targaryen retourné au donjon rouge avec Rhaenyra comme objectif principal de la faufiler dans la ville en tant que non-royauté et de l’emmener dans la maison de plaisir, où elle découvre le lien avec les autres en dehors d’un mariage, après quoi elle couche avec Christophe Cole. Otto High Tower reçoit les informations de sortie et lui dit de Viserysqui a affronté à la fois son frère et sa fille, mais à la fin rejette sa main.

Le chapitre 5, qui n’a pas révélé son titre, commence par Démon rencontre sa femme Rhea, qu’il assassine. Otto High Tower quitte le donjon rouge après avoir été renvoyé par le roi et prétend que le royaume est en danger avec Rhaenyra au pouvoir. Pendant, Viserys se rend à High Tide pour finaliser le mariage entre sa fille et Laenor Velaryon. Pour sa part, Alicent Il découvre que l’héritière du Trône de Fer avait des relations avec sa garde royale et change d’attitude lorsqu’il découvre que son père disait la vérité à son sujet.

Laenor et Rhaenyra ils ont une conversation dans laquelle ils précisent que leur mariage ne prévaudra pas sur leurs souhaits. L’homme a un intérêt amoureux Sir Joffrey Longmouth et la jeune femme Monsieur Christophe Cole, mais ce dernier refuse de faire partie de cet accord. Parallèlement aux révélations et aux moments que traversent les protagonistes, la santé de Viserys cela empire et commence à s’imaginer dans un futur de Westeros sans lui.

Arrive le premier jour du mariage, qui serait une célébration de plusieurs jours. Un dîner tranquille commence à générer des conflits dus aux apparitions soudaines de Démon et Alicent. dans une scène, Joffrey Lonmouth avoue sa relation avec Laenor un Christophe Cole pour garder les secrets, mais la garde royale bloque la fête en l’assassinant devant tout le monde. Le mariage qui ne devait durer que quelques jours a lieu le soir même, où Viserys subit une baisse au milieu de l’union. Comment les fans ont-ils réagi à ce qui s’est passé ?

+Mèmes et réactions à l’épisode 5 de House of the Dragon

