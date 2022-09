House of the Dragon : memes et réactions à l’épisode 3 sur HBO Max

hbo max

HBO Max a créé le troisième chapitre de House of the Dragon et les fans l’ont vécu via les réseaux sociaux. Attention il y aura des spoilers !

© HBOHouse of the Dragon : memes et réactions à l’épisode 3 sur HBO Max.

le service de streaming hbo max accueilli un autre dimanche consacré à l’univers de jeu des trônes. Après deux semaines de succès, l’épisode 3 de Maison du Dragon C’était officiellement lancé et les fans se sont exprimés sur les réseaux, comme ils nous ont habitués. A cette occasion, ils ont assisté à de nouveaux moments privilégiés entre les personnages et à une première grande bataille qui n’a reçu que des éloges.

Au chapitre 2, nous avons vu Viserys Ier Targaryens cherche une nouvelle femme Seigneur Corlys Velaryon offrant sa fille, Laena, mais est rejeté par le roi et il choisit finalement Haute tour d’Alicent. D’autre part, Démon avait de nouveau montré sa confrontation avec son frère en volant un œuf de dragon qui a ensuite été récupéré par Rhaenyramais il ne s’arrête pas et rencontre Corlys, qui, aveuglée par le refus de sa fille, lui propose de déclencher une guerre contre les pirates.

Comme c’est arrivé auparavant, dans cet épisode 3, intitulé « Deuxième de son nom »maintient un saut dans le temps de deux ans et maintenant le Viserys a son fils, qu’elle a décidé d’appeler Aegon II. Perpétuant la tradition, Alicent elle se retrouve à nouveau enceinte, mais se retrouve en train de prendre des décisions concernant le futur héritier. Son père et la main du roi, Otto High Towercherchez l’enfant à remplacer Rhaenyra dans la prise du pouvoir.

Pendant, Rhaenyra Elle commence à sentir qu’avant la naissance de son frère, elle ne serait plus prise en compte par son père, qui veut aussi qu’elle soit sa femme. Jason Lannister. Encore une fois, son attitude change et il imagine son remplaçant quand Aegon II grandir, mais Viserys Il précise qu’il n’est pas dans ses plans de changer d’héritière et qu’il reste ferme dans sa position pour qu’elle devienne la reine de Westeros.

démon et corlys commencer la guerre contre Craghas Drahar à Los Steps of Stone, bien qu’ils perdent. A cela, le roi Viserys décide d’envoyer de l’aide sur place. D’une arrogance manifeste, Daemon ne prend pas bien la lettre de son frère et se rend seul sur l’île ennemie avec un drapeau blanc de résignation. Cependant, tout cela faisait partie d’une stratégie qui a abouti à des dragons et à une position claire de l’ancien héritier pour partir à la recherche de la victoire. Les fans ont vibré avant chacune des scènes et laissé des réactions incroyables. Voir!

+ Memes et réactions à l’épisode 3 de House of the Dragon

