House of the Dragon : mèmes et réactions à la première de la préquelle de Game of Thrones sur HBO Max

hbo max

House of the Dragon a été créée sur HBO Max et ses fans se sont exprimés via les réseaux sociaux avec des mèmes amusants. Attention il y aura des SPOILERS !

© HBOMaxHouse of the Dragon: mèmes et réactions à la première de la préquelle de Game of Thrones sur HBO Max.

¡Maison du Dragon c’est déjà une réalité ! la préquelle de jeu des trônes a présenté ce dimanche son premier chapitre sur l’écran de HBO et sur le service de streaming hbo max. Être un spin-off basé sur l’univers créé par George RR Martinles attentes étaient très élevées de la part de ses fans, qui il y a trois ans étaient déçus, mais renouvellent leurs espoirs avec cette sortie.

L’histoire de cette nouvelle production est basée sur le roman Feu et sangqui se déroule environ 200 ans avant les événements développés dans la série originale et tourne autour des conflits intra-familiaux des Maison Targaryen. Nous allons plonger dans les secrets les plus profonds de cette famille qui a conduit à la danse du dragon, la rupture due à l’élection de l’héritier du Trône de Fer actuellement occupé par Viserys I Targaryen.

Paddy Considine est celui qui donne la vie au roi Viserys Ier Targaryens, choisi par les seigneurs de Westeros pour remplacer l’ancien roi, Jaehaerys Targaryen, au Grand Conseil de Haarenhal. Le casting principal est complété comme suit: Olivia Cooke (Alicient Hightower), Emma d’Arcy (Rhaenira Targaryen) Matt Smith (Démon Targaryens) Steve Toussaint (Seigneur Corlys Velaryon), Ève Meilleur (Rhaenys Velaryon), Rhys Ifan (Otto Hightower), Sonoya Mizuno (Mysaria), Emilie Carey (la jeune Alice Hightower) et Milly Alcock (Jeune Rhaenyra Targaryen).

Le premier chapitre commence par une situation qui à l’époque n’avait pas d’impact, mais aujourd’hui le programme sera plus qu’important. Le roi Jaehaerys il choisit son cousin pour occuper le trône à la place de sa sœur, puisque Westeros ne pouvait pas être gouverné par une femme. Dans le présent, on voit un jeune Rhaenyra qu’en principe la ligne de succession ne le concerne pas, mais c’est quelque chose qui va changer avec le déroulement de l’épisode.

D’autre part, nous avons Démonle frère de Viserys I qui a pour rôle d’être la garde de la ville de King’s Landing. Une obsession du pouvoir y est observée, même si à la fin de l’épisode on voit comment culmine la situation de la recherche d’un héritier du Trône de Fer. Les fans ont vibré tout au long du chapitre de plus d’une heure et se sont tournés vers les réseaux sociaux pour transmettre leurs émotions. Voyez comment ils ont réagi !

+Mèmes et réactions à la première de House of the Dragon

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂