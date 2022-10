House of the Dragon : les meilleurs mèmes et réactions à l’épisode 9 sur HBO Max

hbo max

House of the Dragon a créé l’avant-dernier épisode du premier opus sur HBO Max et a eu une fin commentée par les fans sur les réseaux.

Une des traditions qui avait au début jeu des trônes était que l’épisode 9 contenait un moment unique qui allait désormais marquer le développement de l’histoire. Bien qu’il ait pu sembler l’un des plus calmes de la première saison de Maison du Dragonà la fin est venue la scène que tous les fans attendaient et c’est ce qui a reçu le plus de commentaires, au-delà de certains sujets qui ont retenu l’attention.

Le neuvième chapitre du premier opus sur HBO Max était intitulé « Le Conseil Vert », se référant au début de celui-ci. Au début, nous voyons un château complètement vide et silencieux, où peu ont entendu parler de la mort de Viserys. C’est là que Alicent il assemble le conseil pour transmettre le « souhait » du roi qu’Aegon soit son successeur, mais nous savons que c’est un malentendu du Rêve d’Aegon le Conquérant et ce qu’il réalise est une usurpation.

Pour effectuer le couronnement, ils doivent d’abord trouver Aegon, qui s’échappe généralement du château pour satisfaire ses besoins, au point qu’il est révélé qu’il a des bâtards dans tout le royaume. là, les deux Otto Quoi Alicent cherchent à imposer leurs règles, comme la main du roi cherche à sacrifier Rhaenyra de sorte qu’elle ne peut pas réclamer la couronne qui lui appartient de droit en tant qu’héritière royale. Pendant, rhaenyscousine de Viserysest prise en otage dans sa chambre, car ils tueront ceux qui ne s’inclinent pas devant le nouveau roi.

Avant Aegon être trouvé, Aémond a mentionné qu’il était prêt à prendre le trône une fois son frère mort, mais il aide toujours Christophe Cole pour retrouver ses allées et venues. Sur le chemin de son assomption, le jeune homme ne croit pas que son père l’ait choisi comme héritier, puisqu’il l’avait précédemment nommé. Cependant, les paroles de Alicent suffisent à le convaincre. Plus tôt, un gardien d’intrusion a aidé à s’échapper rhaenysmais ne parvient pas à atteindre le rivage pour s’échapper et se dirige vers le couronnement.

En principe, les gens semblent incertains quant à la présentation de Otto High Tower à propos de leur nouveau roi, mais finalement ils le soutiennent avec des cris et des applaudissements. Après avoir été couronnée, la famille composée de Alicent, Aegon et ses frères se tiennent à l’autel. Ce qu’ils ne pouvaient prévoir, c’était le départ de rhaenysqui s’infiltre et se dirige vers la grotte où se trouve son dragon, Meleys, et interrompt la cérémonie. « La reine qui n’était pas » il a les usurpateurs devant lui et il a la possibilité de dire « Dracarys » pour les tuer, mais il ne le fait pas et s’échappe, probablement à Peyredragon pour contacter Rhaenyra. Voyez comment les fans ont réagi à cela!

