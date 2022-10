House of the Dragon : les médias sociaux se moquent d’un malentendu majeur

Maison du Dragon terminé le 8ème épisode avec le triste Mort du roi Viserys. Mais le fait qu’il adresse ses derniers mots importants à Alicent de tous (et non à sa fille Rhaenyra, comme il le croyait) fait sensation sur Internet.

C’était la scène la plus tragique du succès jusqu’à présent jeu des trônes-Préquelles. Nous voyons un roi mourant Viserys. Sur le lit de mort il explique enfin à sa fille Rhaenyra ce qui se passe avec le grand secret de famille a sur lui-même.

Dommage que dans son état, il ne se rende pas compte qu’Alicent tient sa main faible et entend ce que jamais pour leurs oreilles était déterminé. C’est maintenant à savoir la ferme conviction que le fils commun Aegon hérite du trône cible.

Ce malentendu capital fait désormais des vagues sur les réseaux sociaux. Parce que comme le savent déjà beaucoup de fans suspects et de « Game of Thrones », Aegon II. montez sur le trône de fer en tant que successeur de Viserys et déclenchez la soi-disant « danse des dragons ».

Que cela guerre civile dévastatrice apparemment déclenchée par accident, déclenche de fortes émotions chez de nombreux téléspectateurs. Tandis que certaines libérer leurs rancunes via les réseaux sociauxd’autres s’amusent avec les réactions parfois assez drôles.

Ce sont les réactions les plus drôles à House of the Dragon Episode 8

Cet utilisateur de Twitter ne peut pas croire que Viserys n’a pas pu distinguer Alicent de Rhaenyra dans ses derniers instants.

Jo monalisa est également outrée qu’en ce moment Viserys détruise tout ce qu’il a auparavant laborieusement imposé : à savoir, que Rhaenyra et ses enfants devraient un jour régner.

Miss_constanza met le doigt sur la tête et se rend compte qu’il y a beaucoup trop d’Aegons dans l’univers de Game of Thrones.

Et c’est ainsi que vous imagineriez Daemon s’il savait ce qui s’est passé sur le lit de mort de son frère. C’est juste stupide que son fils porte aussi le nom d’Aegon.

L’utilisateur de Twitter AleGarc60774190 a une image précise d’Alicent traitant les mots de Viserys. Mais je pense que la prophétie pourra les résoudre en sa faveur, même sans algèbre supérieure.

Ainsi, les médias sociaux nous le montrent une fois de plus : celui qui a les dégâts n’a pas à s’inquiéter du ridicule. Heureusement, il n’en saura rien de plus sur le désordre causé par le roi Viserys. Qu’est-ce qu’Alicent maintenant faire avec la connaissance j’espère que nous le saurons dans le prochain épisode.

L’épisode 9 sortira sur Sky et WOW le lundi 17 octobre 2022. Nous avons un aperçu de tous les épisodes de notre Guide des épisodes listé pour vous.