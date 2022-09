House of the Dragon : l’erreur insolite de l’épisode 3 que très peu ont remarquée

in

hbo max

HBO Max a créé un nouveau chapitre de House of the Dragon, mais une erreur de production a été observée que nous vous amènerons ici au cas où vous ne l’auriez pas remarqué.

© HBOHouse of the Dragon : l’erreur insolite de l’épisode 3 que très peu ont remarquée.

Maison du Dragon Il reste le grand phénomène du moment après trois semaines au cours desquelles il a conquis les téléspectateurs du monde entier. Ce préquel à jeu des trônes Il a commencé sa diffusion sur le service de streaming HBO Max le 21 août et depuis lors, il a été plébiscité par une grande partie des fans pour avoir certains éléments de l’émission originale. Cependant, ils n’étaient pas exempts de leurs erreurs et en commettaient une qui pouvait être considérée comme grave.

Si nous parlons d’échecs dans la production de l’adaptation des romans de George RR Martin, il est impossible d’oublier le verre de l’un des cafés les plus célèbres apparaissant dans une scène. Alors que Jon Snow et le reste de Winterfell organisaient un banquet, un objet correspondant au restaurant de la chaîne a été rapidement repéré. Dans ce spin-off, il n’y avait pas d’événement similaire, mais nous pouvons confirmer qu’il expose l’équipe technique.

+L’erreur dans l’épisode 3 de House of the Dragon

Dès le premier chapitre, on nous montre une Viserys Ier Targaryens traversant une étrange maladie qui a généré une dégradation de la peau, à cause des coupures qui ont été causées sur le Trône de Fer. Après avoir affronté son frère, Daemon, il souffre d’une blessure aux doigts qui dans l’épisode suivant est soigné avec des asticots qui mangeraient la peau. Finalement, le roi perd cette partie de sa main, mais les responsables des effets ont oublié.

L’utilisateur de TikTok @atreeofomens a publié une vidéo éditée de manière ludique présentant une scène de Viserys avec sa femme, Alicent Hightower, dans laquelle vous pouvez voir ses doigts blessés et en deux. Cependant, plus tard, lorsqu’il remet la lettre d’aide de Daemon sur les marches de pierre à l’un de ses gardes, on observe que ses doigts sont verts sans être retouchés par les techniciens.

Bien qu’il s’agisse d’une production de plusieurs millions de dollars qui passe par différents filtres avant d’être diffusée à l’écran dans le monde entier, il est clair qu’il existe des défauts importants qu’ils ne peuvent ignorer et les yeux cliniques des fans peuvent être plus attentifs que les responsables. De cette erreur, Maison du Dragon continue de recueillir de grands nombres d’audience et se prépare pour son quatrième épisode en hbo max.

