House of the Dragon : le tournage de la saison 2 débutera en mars

De nouveaux rapports suggèrent que la saison 2 de la série HBO, »Maison du Dragon », commencera bientôt ses enregistrements le 6 mars 2023, avec ses scènes se déroulant à Londres, tandis que d’autres seront enregistrées en Espagne.

La deuxième saison continuera ce qui a été vu à la fin de la première. Basé sur les événements de »Feu & Sang », l’histoire de cette nouvelle saison suivra les meurtriers Blood and Cheese cherchant à se venger. L’écrivain Sarah Hesse a laissé entendre que la nouvelle saison de la série ne laissera pas ses fans déçus.

Au-delà de la quête de vengeance, la saison à venir verra un rôle plus important pour Baela et Rhaena Targaryen dans cette saison à venir. le showrunner ryan condale a déclaré que les fans verront beaucoup plus les deux sœurs à l’avenir. Ils avaient à l’origine une scène dans la finale de la saison 1, mais en raison des restrictions de HBO, ils ont dû la couper de la série.

» House of the Dragon » est une préquelle de la série acclamée » Game of Thrones », qui a duré huit saisons. Comme le premier, l’histoire de la série préquelle est basée sur un autre des livres de George R. R. Martin. La première saison comportait un total de 10 épisodes et a vu la plus grande ouverture de l’histoire de HBO en atteignant plus de 10 millions de téléspectateurs lors de sa première.

En raison de son énorme succès, » House of the Dragon » a été renouvelé pour une deuxième saison cinq jours après sa première, et il semble qu’il y aura plus de saisons à l’avenir. George RR Martin lui-même a déclaré qu’il pensait que la préquelle aurait besoin d’un total de quatre saisons pour adapter efficacement la guerre civile des Targaryen.

La date de première pour la deuxième saison de » House of the Dragon » n’a pas encore été confirmée.